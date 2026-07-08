Los Bleus llegaban al torneo como favoritos gracias a su potencia ofensiva y han cumplido las expectativas: Mbappé brilla junto a Dembélé, Olise y Barcola.

Tras convertirse en el máximo goleador histórico de su selección, con 63 goles, ha marcado siete en cinco partidos. Este rendimiento ha devuelto al «galáctico» del Real Madrid a la pugna con el mejor de todos los tiempos, el argentino Messi, por la Bota de Oro.

Todavía es posible que sus caminos se crucen de nuevo en la final, pues europeos y sudamericanos avanzan por mitades opuestas del cuadro. Quizá les espere otra cita con el destino a las afueras de Nueva York.