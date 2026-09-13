Mazzarri, atacado en Grecia: «Se negó a darme la mano, fumaba y protestaba. Para mí es un cero»

Walter Mazzarri no se está ganando demasiados amigos en su aventura en Grecia. El nuevo entrenador del Iraklis de Salónica ha sumado 5 puntos en los primeros 4 partidos de liga, se estanca en la zona media de la clasificación, pero ya ha dado que hablar por algunos comportamientos al límite. Hace un par de semanas fue expulsado y luego fue captado mientras fumaba su cigarrillo electrónico desde la grada.
Ahora llega una nueva polémica, desatada por el entrenador del Atromitos, al que acaba de enfrentarse en un partido que terminó 1-1.