Mayssa Baha, la nueva estrella del Barcelona: con 15 años ya está en la historia del club

Nacida en Málaga, Mayssa creció en una familia que vive del deporte, del fútbol en concreto. Su padre, Nabil Baha, nacido en 1981, jugó entre Marruecos, España, Portugal y Grecia; su hermano, Ziyad, nacido en 2009, es el delantero del Sub-19 del Marsella. «Creció jugando al fútbol con su hermano en la calle. Quería que jugara al tenis porque era muy buena. Empezó a acudir al FUS Rabat mientras estudiaba» -había contado Nabil al sitio deportivo andaluz diariosur.es -. «A los 12 o 13 años ya jugaba con chicas de 15 o 16 años, nunca con compañeras de su edad. Siempre ha jugado con chicos porque cuando llegamos en 2014 no había categorías juveniles para chicas».







