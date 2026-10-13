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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Máximas goleadoras históricas de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y sus mejores rematadoras

Inglaterra
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

La selección femenina de Inglaterra siempre ha contado con grandes goleadoras. Incluso antes de convertirse en la gran aspirante que es hoy, tras ganar dos Eurocopas consecutivas bajo la dirección de Sarina Wiegman y alcanzar su primera final de un Mundial femenino, ya podía presumir de un talento ofensivo extraordinario. Un ejemplo es Kelly Smith, icono del Arsenal y considerada por muchos la mejor futbolista de la historia de la selección inglesa.

Pero Ellen White arrebató a Smith el primer puesto de la clasificación histórica de goleadoras de la selección femenina de Inglaterra en noviembre de 2021. Ahora, la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras conquistar la Eurocopa 2022, es la referencia a batir. Aventaja en unos 13 goles a cualquier internacional inglesa en activo, aunque varias jugadoras ascienden en la clasificación y aspiran a desafiar su récord.

Beth Mead es quien más cerca está, mientras que Georgia Stanway también presenta su candidatura: su extraordinaria racha goleadora en 2025 y 2026 la ha hecho escalar puestos en la lista histórica. Alessia Russo también parece una seria amenaza, especialmente como delantera centro titular de Inglaterra. Ya figura entre las diez primeras.

Así pues, ¿qué jugadoras ostentan los registros que Mead, Stanway y Russo intentan superar? ¿Cuántos goles les faltan para seguir escalando puestos? ¿Y quiénes son las máximas goleadoras históricas de Inglaterra? GOAL repasa la clasificación histórica de goleadoras de la selección inglesa...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 goles)

    Otra de las jugadoras de esta lista que no era delantera, Karen Carney desplegó su talento individual durante 14 años en el fútbol internacional y marcó 33 goles, una cifra que la sitúa empatada en el séptimo puesto entre las máximas goleadoras de la historia de Inglaterra. Dos de ellos llegaron en la increíble Eurocopa de 2009 de Inglaterra, incluido uno en la derrota ante Alemania en la final. Otros dos los marcó durante el camino de su selección hacia su primera semifinal de un Mundial femenino, en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 goles)

    La segunda delantera propiamente dicha de esta lista, Eniola Aluko, también marcó 33 goles en sus 13 años con Inglaterra, aunque disputó 39 partidos menos que Carney. Tres de esos goles llegaron en la Eurocopa de 2009, en la que Aluko firmó un doblete en la victoria de cuartos de final ante la anfitriona Finlandia, incluido el tanto decisivo. Antes había marcado un gol crucial en otra emocionante victoria por 3-2, frente a Rusia en la fase de grupos.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 goles)

    Alessia Russo entró entre las diez máximas goleadoras de la historia de la selección inglesa con su tanto en la victoria por 1-0 ante Islandia en abril y desde entonces ha subido aún más puestos. Su promedio goleador también destaca: solo lo superan tres jugadoras de esta lista. Su gol más reciente, uno de los dos que marcó ante Grecia, fue el 33.º con Inglaterra en su 69.º partido.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 goles)

    El registro goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que juega de centrocampista y no de delantera. En 95 partidos ha marcado 35 goles y ha dado 21 asistencias, unas cifras que hacen especialmente impresionante su aportación ofensiva. Su acierto de cara a portería en los últimos meses la ha situado entre las mejores goleadoras de la historia de Inglaterra y, con solo 27 años, todavía podría escalar muchas posiciones.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más internacionalidades de la historia de Inglaterra, también marcó muchos goles a lo largo de sus 18 años de carrera con la selección. El más memorable fue, sin duda, el último: su penalti dio a Inglaterra su primera victoria ante Alemania y el tercer puesto en el Mundial de 2015. Pero ese fue solo uno de los ocho goles que anotó en grandes torneos. El primero llegó unos 10 años antes, contra Dinamarca en Ewood Park, el estadio del Blackburn Rovers, durante la Eurocopa de 2005, organizada por Inglaterra.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 goles)

    Nadie en esta lista tiene un mejor promedio de goles por partido que Beth Mead, que a estas alturas de su carrera marca aproximadamente un gol cada dos encuentros con Inglaterra. La extremo ha anotado 40 goles en 81 partidos, seis de ellos en la Eurocopa 2022 que ganó Inglaterra, en la que se llevó la Bota de Oro del torneo. La futbolista de 30 años podría terminar su carrera muy por encima del quinto puesto que comparte actualmente, dadas las escasas diferencias que la separan de quienes la preceden en esta lista.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    De esta lista, solo Mead tiene un mejor promedio de goles por partido que Karen Walker, quien comenzó su trayectoria con Inglaterra en 1988 y marcó 41 goles en 86 partidos antes de retirarse de la selección en 2003. Quizá el más destacado de esos tantos llegó en el Mundial femenino de 1995, cuando Walker puso a Inglaterra por delante de Nigeria por 2-1 en un partido de la fase de grupos que su equipo acabaría ganando para clasificarse a cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con el mismo impresionante promedio que Walker, de 0,48 goles por partido, Kerry Davis ocupa el segundo puesto de esta lista tras marcar 43 goles en 90 partidos con Inglaterra. Davis, la primera mujer negra en representar a Inglaterra, debutó en 1982 y jugó tanto en defensa y en el centro del campo como en ataque. Aun así, siguió marcando a un ritmo extraordinario, hasta el punto de que fue la máxima goleadora histórica de la selección hasta que Kelly Smith la superó en 2012, unos 14 años después de su último partido con Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de la selección inglesa, Smith mantuvo durante nueve años el récord de máxima goleadora de Inglaterra, después de superar la cifra de Davis al marcar contra Finlandia en febrero de 2012. La delantera anotaría otros dos goles con su selección, uno más en aquel mismo partido y otro contra Escocia un año después, antes de retirarse con 46 goles.

    Los goles más famosos de Smith llegaron en el Mundial femenino de 2007 por la celebración que vino después. Tras marcar en el primer partido de Inglaterra contra Japón, Smith se quitó una bota y la besó, dejando una imagen que se volvería icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora histórica de Inglaterra en septiembre de 2021, cuando marcó un triplete ante Letonia. Con el primero de aquella noche igualó la cifra de Smith y, con los dos siguientes, pasó a liderar la clasificación en solitario. White amplió su ventaja con otros cuatro goles antes de retirarse tras el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa de 2022, con un balance de 52 tantos en 113 partidos. La delantera marcó dos goles aquel verano y anotó un total de 10 en grandes torneos, incluidos seis en el Mundial femenino de 2019, donde ganó el Balón de Bronce.