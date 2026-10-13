Pero Ellen White arrebató a Smith el primer puesto de la clasificación histórica de goleadoras de la selección femenina de Inglaterra en noviembre de 2021. Ahora, la exjugadora del Manchester City, que se retiró tras conquistar la Eurocopa 2022, es la referencia a batir. Aventaja en unos 13 goles a cualquier internacional inglesa en activo, aunque varias jugadoras ascienden en la clasificación y aspiran a desafiar su récord.

Beth Mead es quien más cerca está, mientras que Georgia Stanway también presenta su candidatura: su extraordinaria racha goleadora en 2025 y 2026 la ha hecho escalar puestos en la lista histórica. Alessia Russo también parece una seria amenaza, especialmente como delantera centro titular de Inglaterra. Ya figura entre las diez primeras.

Así pues, ¿qué jugadoras ostentan los registros que Mead, Stanway y Russo intentan superar? ¿Cuántos goles les faltan para seguir escalando puestos? ¿Y quiénes son las máximas goleadoras históricas de Inglaterra? GOAL repasa la clasificación histórica de goleadoras de la selección inglesa...