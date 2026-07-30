En su llegada a Stamford Bridge, Lacroix expresó su orgullo por fichar por el gigante londinense y destacó las conversaciones positivas con Alonso. El defensa francés reveló que su ambición personal coincide con la visión expuesta por el técnico español.

«Estoy muy feliz de formar parte de este hermoso club», admitió. «Todo el mundo conoce la leyenda del Chelsea, su tradición ganadora, y formar parte de eso es un momento de orgullo.

«Cuando hablé con el entrenador, vi que tenemos la misma dirección y el mismo deseo para este club. Queremos ganar. Cuando ves la calidad de los jugadores que hay aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos lograr. La ambición es levantar trofeos y estoy deseando aportar».



