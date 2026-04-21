¡Max Verstappen no estará contento! La Fórmula 1 modifica las nuevas normas tras las fuertes críticas, pero solo «con mucho cuidado»

Casi la mitad de su energía proviene de un motor eléctrico, lo que obliga a un estilo de conducción diferente y genera adelantamientos inusuales. Por eso, Verstappen y otros pilotos hablan de «anti-racing» y preferirían una unidad de potencia con menos electricidad en la parte trasera. Sin embargo, esa opción nunca se planteó.

En su lugar, se han buscado objetivos realistas, explica Wolff tras la reunión de equipos, la Fórmula 1 y la FIA: «¿Cómo mejorar el producto, asegurar carreras sin concesiones y optimizar la seguridad?».

La clasificación ha recibido muchas críticas, pues los pilotos deben recargar la batería durante la vuelta, lo que les obliga a moderar la velocidad en curvas rápidas y rectas largas para conservar energía y disponer de potencia eléctrica máxima donde más se necesita. Así, buscar la vuelta rápida y conducir al límite resulta incompatible, lo que ha generado malestar.

La solución: en el futuro los motores recargarán menos energía por vuelta, por lo que se activará menos el modo de carga. Los pilotos podrán acelerar más a menudo y durante más tiempo, aunque los coches serán algo más lentos.