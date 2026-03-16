Max Dowman y Rio Ngumoha son demasiado especiales como para que Thomas Tuchel los pase por alto: el seleccionador de Inglaterra DEBE convocar a estas jóvenes promesas para los amistosos de marzo y darles una oportunidad en el Mundial

Cada vez que Dowman juega un partido con el Arsenal, suele ir acompañado de artículos y publicaciones en redes sociales que confirman que ha «hecho historia» o «batido un récord». De todos los logros que ha conseguido hasta ahora en su jovencísima carrera, los del sábado fueron, con diferencia, los más importantes.

Con los Gunners empatados a 0-0 contra el Everton, Mikel Arteta recurrió al joven de 16 años con la esperanza de cambiar el rumbo del partido. De hecho, fue un centro magistral del extremo lo que propició el gol de Viktor Gyokeres en el minuto 89, antes de que el propio escolar se convirtiera en el goleador más joven de la historiade la Premier League con una jugada individual en el tiempo de descuento.

Quizá lo más impresionante es que se veía venir desde lejos que Dowman asumiría ese papel. Cuando ha jugado con el primer equipo esta temporada, ha demostrado ser una estrella totalmente preparada para la Premier League y la Champions League.

«"Ve, haz lo tuyo y gánanos el partido"», afirmó Arteta que fue el mensaje que le dio a Dowman desde la banda. «Le dije que estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial, y él sabe que tiene la capacidad, por lo que tengo que darle la oportunidad, y él cumplirá.

«Probablemente, en mi interior tenía un presentimiento. Ayer estuvo entrenando durante los últimos días y tenía la corazonada de que era su momento. Probablemente porque no parece que le afecten la ocasión, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con mucha naturalidad. Toma decisiones para hacer que las cosas sucedan y lo que ha hecho ha sido increíble».