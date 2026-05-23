Max Dowman se queda: Inglaterra confirma que un extremo sorpresa del Arsenal será el cuarto y último jugador del «campamento de preparación» que viajará a Norteamérica

La convocatoria de Nwaneri deja fuera a su compañero en el Arsenal, Dowman, pese a su meteórico ascenso reciente. Dowman entró en la historia al marcar en la Premier con solo 16 años y 73 días, pero Tuchel ha preferido a Nwaneri, con más experiencia.

El cuerpo técnico conoce bien a Nwaneri, quien ya ganó el Europeo sub-21 en 2025. Dowman, aún considerado una promesa en el Emirates, quizá ni se valoró para la concentración.

«Llevaremos a algunos jóvenes que entrenarán con nosotros y usaremos los dos amistosos para gestionar sus minutos y la carga de trabajo», explicó Tuchel.

«Estoy contento de contar con estos jugadores, especialmente con Alex, que estaba en la lista de 55 para el Mundial y no pasó el primer corte, pero su reacción fue excepcional y su compromiso y deseo de estar en la concentración previa nunca se cuestionaron.

Eso me demostró su carácter y estoy encantado de que vaya a estar con nosotros, porque estuvo a punto de quedarse fuera y ahora tiene la oportunidad de dar un paso más y debutar con la selección».