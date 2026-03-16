Max Dowman le pone «la piel de gallina» a Thierry Henry, pero la leyenda del Arsenal lanza una advertencia al fútbol inglés sobre este joven de 16 años

En una dramática jugada en el tiempo de descuento, el joven prodigio del Arsenal, Dowman, inscribió su nombre en la historia de la Premier League al marcar el gol que selló la victoria por 2-0 sobre el Everton. Con tan solo 16 años y 73 días, este habilidoso extremo derecho se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en la máxima categoría del fútbol inglés.

Dowman ya había causado sensación en el fútbol inglés, debutando en la Premier League con tan solo 15 años. Su gol, que ha batido el récord, le permite superar a James Vaughan, del Everton, quien ostentó el título de goleador más joven durante más de dos décadas, lo que hace que Dowman fuera más de seis meses más joven en el momento de marcar su histórico gol.

«Se me pone la piel de gallina, para ser sincero», dijo Henry durante su aparición en el programa Monday Night Football de Sky Sports. «Se me pone la piel de gallina; no me suele pasar, pero recuerdo mi primer momento, ese nivel de expectación, y me identifico con él. Aunque no seas aficionado del Arsenal, creo que en ese momento concreto todo el mundo se identificó con él y se alegró por él. Y (dejando a un lado) lo del Arsenal... se me puso la piel de gallina».