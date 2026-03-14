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¡Max Dowman hace historia! La joven promesa del Arsenal se convierte en el goleador más joven de la Premier League con una incursión decisiva que sentenció al Everton en un partido crucial para los Gunners
Los Gunners, frustrados tras su avalancha inicial
El Arsenal comenzó el partido con mucha intensidad, y tanto Noni Madueke como Riccardo Calafiori estuvieron a punto de marcar en los primeros compases. Bukayo Saka intentó presionar a la defensa rival, pero el Everton fue ganando confianza, y Dwight McNeil llegó incluso a estrellar un balón en el larguero. A pesar de realizar 13 disparos en los primeros 45 minutos, al Arsenal le faltó la puntería necesaria para romper el empate antes del descanso.
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Raya mantiene a raya a los Toffees
En la segunda parte, el dominio del Arsenal se topó con la resistencia del Everton. David Raya tuvo que realizar una parada decisiva para frustrar una ocasión de Beto, mientras que William Saliba evitó por los pelos un gol en propia puerta. A medida que aumentaba la tensión, Mikel Arteta recurrió a su banquillo y dio entrada al joven Dowman, de 16 años, a quince minutos del final, en lo que resultó ser un cambio táctico acertado.
Dowman y Gyokeres rompen el empate
El gol decisivo llegó en el minuto 89, cuando un centro con efecto de Dowman sembró el caos y provocó un error de Jordan Pickford. El balón le cayó perfectamente a Viktor Gyokeres, que solo tuvo que empujarlo a la portería vacía. El Emirates estalló de alivio, pero lo más destacado del partido aún estaba por llegar, de la mano del último canterano del club.
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Se ha hecho historia en el Emirates
Con el Everton lanzando a todos sus jugadores, incluido el portero Jordan Pickford, al ataque en un córner en los últimos minutos, el balón fue despejado hacia Dowman. El joven emprendió una impresionante carrera en solitario de 75 yardas, superando en velocidad a la defensa antes de enviar el balón al fondo de la portería vacía, lo que desató el delirio entre los jugadores, el cuerpo técnico y la afición del Arsenal. Con solo 16 años y 73 días, Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League, coronando un gran día para el club londinense.
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