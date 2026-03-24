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Max Dowman ha asegurado que le espera un futuro «fantástico» con la selección inglesa, pero su exentrenador advierte que no hay que «precipitarse» con la joven promesa del Arsenal
Tuchel deja la puerta abierta al Mundial
Tuchel ha insinuado que Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, sigue siendo candidato a un puesto en el Mundial a pesar de no haber sido convocado para la última convocatoria del primer equipo. El jugador de 16 años ha experimentado un ascenso meteórico en el Emirates Stadium y recientemente se ha convertido en el goleador más joven de la historia de la Premier League tras marcar un gol contra el Everton.
Aunque Dowman seguirá formándose con el equipo sub-19 por ahora, Tuchel insiste en que la falta de experiencia del joven no le impedirá necesariamente viajar a Norteamérica este verano.
El técnico alemán señaló: «Con estos chicos jóvenes, por supuesto que conocemos a todos estos jugadores. Los vemos igual que vosotros. En este momento creo que está en una buena posición para luchar por sus minutos en el Arsenal. Siempre tenemos la posibilidad de convocarlo, quizá para el Mundial».
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Carsley pide paciencia con un talento «fantástico»
Lee Carsley, seleccionador de la selección sub-21 de Inglaterra y exentrenador interino de la selección absoluta, comparte el entusiasmo de Tuchel, pero cree que no hay necesidad inmediata de acelerar la carrera del centrocampista. Carsley, que ha seguido de cerca la evolución del jugador en las categorías inferiores, ha destacado que el tiempo juega a favor del joven, que compagina el fútbol con sus estudios.
«Creo que Max va a tener un futuro fantástico a nivel internacional», declaró Carsley a los periodistas. «Es importante que no nos precipitemos. Una cosa que tiene es tiempo de sobra. Jugará con la selección sub-19, algo realmente importante; esperemos que se clasifiquen para la Eurocopa y, potencialmente, jueguen en un Mundial sub-20».
Añadió: «Le he visto jugar mucho en la selección sub-17, al igual que a muchos otros jugadores. Es un jugador con mucho talento y, sin duda, tendrá su oportunidad en algún momento».
Una leyenda del fútbol inglés se pronuncia sobre el debate de si es «demasiado pronto»
El revuelo que rodea a Dowman ha dado lugar, inevitablemente, a comparaciones con antiguas sensaciones adolescentes, entre ellas Michael Owen. Sin embargo, el antiguo ganador del Balón de Oro advirtió que, aunque su talento es evidente, una convocatoria para la selección absoluta de cara al Mundial de 2026 podría ser prematura, dada la gran cantidad de talento con el que cuenta actualmente la selección inglesa.
En declaraciones a GOAL, Owen se preguntó si la oportunidad de disputar un Mundial llegaría demasiado pronto para el delantero. «Max Dowman, ¿qué ha jugado? Tres partidos en la Premier League, saliendo desde el banquillo. Básicamente tendría que ser titular en prácticamente todos los partidos desde ahora hasta el final de la temporada y arrasar en todo para que se pueda justificar que se le anteponga a lo que probablemente sea la parte más fuerte de nuestro equipo», afirmó Owen.
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Trayectoria de las estrellas de la cantera del Arsenal
Mientras Dowman espera su debut con el primer equipo, su compañero en el Arsenal, Myles Lewis-Skelly, se ha incorporado a la plantilla sub-21. El jugador de 19 años, que ya participó en la primera concentración del primer equipo con Tuchel, busca recuperar el impulso tras haber visto reducidos sus minutos de juego recientemente con Mikel Arteta en el norte de Londres.
Carsley se muestra optimista sobre el futuro del lateral y afirma: «Es muy entusiasta y muy dedicado. Está muy motivado para jugar con los sub-21, sumar minutos y, con suerte, impulsar al grupo hacia adelante. Obviamente, cuenta con esa calidad que tiene. Estamos deseando verle jugar contra Andorra. Creo que es importante que cualquier jugador que esté jugando en la Premier League o en un equipo senior de alto nivel tenga la oportunidad de llamar la atención de Thomas, y Myles no será una excepción».