Goal.com
En directo
NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan y 20 jóvenes promesas de la NXGN que esperamos ver debutar en el Mundial 2030

NXGN
World Cup
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
Inglaterra
USA
Brazil
Argentina
España
Alemania
Portugal
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Holanda
Italia
Marruecos
Noruega
RD Congo
Belgium

Y así, sin más, se acabó. Tras cinco semanas y media de acción trepidante, el Mundial de 2026 queda atrás; el mayor torneo internacional de la historia del fútbol deja recuerdos imborrables, mientras la selección española, campeona, sigue celebrando.

La Roja fue una de las selecciones impulsadas por adolescentes de gran talento. Lamine Yamal y Pau Cubarsi, ganador del premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA, brillaron en el equipo de Luis de la Fuente; su talento a los 19 años sugiere que serán leyendas del Mundial.

También brillaron el mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, el mexicano Gilberto Mora y los goleadores Ibrahim Mbaye (Senegal) y Karim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina).

Aunque los campeonatos continentales son los siguientes en la agenda internacional, es difícil no pensar ya en el próximo Mundial. La cita de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos (con tres partidos iniciales en Sudamérica), volverá a lanzar a las estrellas del futuro ante los aficionados de todo el mundo.

¿Quiénes serán las futuras estrellas? GOAL presenta 20 promesas NXGN (nacidas en 2007 o después) que podrían brillar en 2030.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brasil)

    Brasil sufrió su eliminación más temprana del Mundial desde 1990, al caer ante Noruega en octavos de final. Aunque varios factores condenaron al equipo de Carlo Ancelotti, la ausencia por lesión de Estevao mermó las opciones de la Seleção.

    El extremo del Chelsea marcó cinco goles en seis partidos internacionales entre septiembre y noviembre de 2025, lo que le garantizó un lugar en el once de Ancelotti, en la banda opuesta a Vinicius Jr. Sin embargo, una grave lesión en el tendón de la corva en abril lo marginó de lo que habría sido su primer gran torneo.

    A sus 19 años, tiene tiempo y talento para recuperar su lugar en la Canarinha y llegar a liderarla. Las lesiones son su principal amenaza, aunque se espera que su cuerpo se adapte a la exigencia de la Premier League y pueda desplegar todo su potencial con club y selección.

    • Anuncios
  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceicao (Brasil)

    Aunque Estevao ya es titular en la selección brasileña, varios jóvenes de las categorías inferiores apuntan al Mundial 2030 para dar el salto. El más destacado es Eduardo Conceição, codiciado por los grandes clubes europeos.

    Formado en la cantera del Palmeiras, Conceicao, a punto de cumplir 17 años, ya compite por un lugar en el primer equipo. Extremo zurdo, podría convertirse en la próxima estrella de la Canarinha, sobre todo si ficha por Manchester United, Manchester City, Barcelona o París Saint-Germain, que ya lo siguen de cerca.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Alemania)

    Junto a Estevao, el alemán Lennart Karl, delantero del Bayern de Múnich, se perdió el torneo de 2026 por lesión. Se esperaba que fuera titular con Julian Nagelsmann tras sus prometedoras actuaciones con la selección.

    Una lesión en el muslo lo marginó de la lista alemana una semana antes del debut, y su rapidez mental y su manejo de balón se echaron de menos cuando la «Die Mannschaft» cayó en dieciseisavos. Se espera que Jürgen Klopp, cuando asuma el banquillo, cuente con él como pieza clave de las aspiraciones germanas para 2030.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Alemania)

    Tras quedarse fuera de los octavos de final por tercera Copa del Mundo consecutiva, crece la presión para que Klopp apueste por jóvenes como Kennet Eichhorn, quien podría aportar frescura al centro del campo.

    A sus 16 años ya tiene experiencia con el primer equipo del Hertha de Berlín y, tras rechazar al Liverpool, fichó el pasado verano por el Bayer Leverkusen. En Alemania lo comparan con Toni Kroos y la afición confía en que esté a la altura.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (España)

    Mientras Brasil y Alemania se lamentan por sus eliminaciones prematuras, la fiesta en España no para tras ganar el Mundial con una de las plantillas más jóvenes. Y lo peor para el resto es que aún hay más talento en la cantera.

    La duda es si Rodri, próximo a los 30, mantendrá su nivel tras ganar el Balón de Oro, pues su regreso de una lesión de ligamento cruzado anterior afectó su rendimiento con el Manchester City.

    Afortunadamente para España, ya hay un sustituto preparado: Marc Bernal. Al mediocampista del Barcelona se le ha comparado con Sergio Busquets, pero en la última temporada mostró que también aporta en ataque mientras protege la defensa. No debería tardar en ganarse un lugar en los planes de Luis de la Fuente, pese a la abundancia de opciones del seleccionador.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (España)

    Este verano España ha triunfado en todas las categorías: la selección sub-19 ganó el Europeo de Gales. En un plantel lleno de talento, Xavi Espart sobresalió, lo que explica la gran expectación que genera en el Barcelona.

    Este centrocampista, que también puede actuar como lateral, ha sido comparado con Joshua Kimmich. Debutó con el Barça la temporada pasada y se espera que sume más minutos con Hansi Flick en la 2026-27. Si mantiene el nivel con los blaugranas, la llamada de la absoluta llegará pronto.

    Otros con opciones de llegar al Mundial 2030 son el centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, titular en la fase eliminatoria de la Champions la pasada temporada, y el excentrocampista del Barça Quim Junyet, que fichó este verano por el Almería para ganar minutos y seguir creciendo.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (España)

    Aunque la selección sub-17 de España no igualó el rendimiento de la absoluta en el Europeo de principios de verano, Ebrima Tunkara celebró su éxito al ser nombrado mejor jugador del torneo en Estonia.

    Este centrocampista ofensivo, de 16 años y capaz de jugar por dentro o por las bandas, ha sido calificado como el mejor talento ofensivo de La Masía desde Lamine Yamal, y en el Camp Nou se confía en que formen un dúo devastador en la próxima década. Este verano se ejercitará por primera vez con el primer equipo y, si sigue progresando, podría integrar la selección que, junto a Yamal, busque retener el título en casa en 2030.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Argentina)

    ¿Y los finalistas derrotados? Argentina está a punto de entrar en su era post-Messi, algo abrumador. Para llenar el vacío dejado por el mejor jugador de la historia, apostará por Franco Mastantuono, sorprendentemente excluido del torneo de 2026.

    Con 18 años, se convirtió en el jugador más joven en vestir la Albiceleste en un partido oficial en junio de 2025 y estuvo en la convocatoria de Lionel Scaloni hasta marzo. Sin embargo, quedó fuera del Mundial tras una primera temporada decepcionante en el Real Madrid.

    Puede actuar de mediapunta o por banda y, aunque muchos adolescentes han tardado en consolidarse en el Bernabéu, su talento sugiere que pronto será pieza clave para el Madrid y la Albiceleste.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (Inglaterra)

    Inglaterra, eliminada en semifinales, sigue sin ganar un gran título desde 1966, pero la Euro 2028 en casa puede ser su oportunidad. Para el Mundial 2030, la presión recaerá sobre Max Dowman.

    El joven del Arsenal, calificado como un «talento generacional», ya brilló con el primer equipo y se convirtió en el goleador más joven de la Premier al marcar contra el Everton en marzo.

    A sus 16 años, rinde mejor como mediocampista ofensivo, lo que ya plantea el debate sobre cómo Inglaterra podrá alinearlo junto a Jude Bellingham en los próximos cuatro años. Por ahora, los aficionados de los Tres Leones pueden ilusionarse con tener otro talento capaz de cambiar el rumbo del partido cuando vuelvan a pelear por la gloria mundial.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Inglaterra)

    Rio Ngumoha, ligeramente por delante de Dowman en cuanto a distinciones internacionales, debutó con Inglaterra en el amistoso contra Nueva Zelanda y, según informes, será convocado de nuevo para la Liga de Naciones en septiembre y octubre, tras impresionar a Thomas Tuchel.

    Con Andoni Iraola como nuevo técnico, se esperan más oportunidades en Anfield la próxima temporada. A sus 17 años, Ngumoha ya muestra la confianza y la calidad necesarias para complicar la vida a los laterales de la Premier con sus regates directos, su rapidez y su puntería. Todo indica que será pieza clave de la selección inglesa mucho antes de 2030.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (Inglaterra)

    Hay varios jóvenes talentos ingleses que aún no destacan en la Premier League pero podrían integrar la selección de 2030: el defensa del Manchester City Stephen Mfuni y los delanteros del Chelsea Shim Mheuka y Ryan Kavuma-McQueen. Sin embargo, la mayor expectación la genera el delantero del Manchester United JJ Gabriel.

    Comparado quizá injustamente con Lionel Messi por quienes le vieron en sus primeros años de adolescencia, Gabriel fue la figura más destacada del equipo sub-18 del United la temporada pasada, a pesar de no cumplir los 15 hasta octubre. Se espera que debute con el primer equipo la próxima temporada, y en Old Trafford se respira ilusión: podría ser el mejor canterano desde la «Clase del 92».

    Si cumple las expectativas, podría estar en el próximo Mundial con Inglaterra y, a diferencia de la mayoría de los mencionados, aún sería adolescente.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (EE. UU.)

    Al igual que Inglaterra, Estados Unidos dejó el torneo con aspectos positivos, pero también con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad, pues los anfitriones de 2026 no aprovecharon el impulso inicial y cayeron en octavos de final. Se espera que el torneo inspire a una nueva generación a preferir el fútbol sobre otros deportes más populares, y quizá no haya que esperar mucho para ver brillar a la próxima camada de talentos.

    Cavan Sullivan, centrocampista del Philadelphia Union, podría convertirse pronto en el nuevo rostro del fútbol estadounidense. Ya fichado por el Manchester City para 2027, ha completado una prometedora primera temporada como titular en la MLS a pocos meses de cumplir 17 años.

    Hace un par de años se dijo que era el jugador de su edad con más talento del mundo, y todo indica que podría convertirse en uno de los mejores futbolistas estadounidenses —si no el mejor— del planeta.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (EE. UU.)

    En 2026, Sullivan ha quedado a la sombra de Julian Hall. El delantero de los New York Red Bulls ha marcado nueve goles y dado cuatro asistencias en 15 partidos, y se convirtió en el jugador más joven en lograr un hat-trick en la MLS.

    Su gran momento de forma ha hecho que algunos pidan su inclusión en la lista de Mauricio Pochettino para el Mundial 2026. Si mantiene la regularidad en los próximos cuatro años, antes de dar el salto a Europa, será uno de los primeros nombres en la selección estadounidense para 2030.

    Tampoco hay que perder de vista a su compañero en los Red Bulls, el joven Adri Mehmeti, ni a los delanteros Mathis Albert (Borussia Dortmund) y Nimfasha Berchimas (Charlotte FC).

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Portugal parece dispuesto a dejar atrás a Cristiano Ronaldo tras su última decepción en el Mundial, y los aficionados buscan nuevos héroes. Uno de los jóvenes con más opciones de asumir ese papel es el centrocampista del Oporto Rodrigo Mora, que ya ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta tras formar parte del equipo que ganó la Liga de Naciones en el verano de 2025.

    El centrocampista de 19 años ayudó al equipo de Facundo Farioli a ganar la Liga de Portugal la temporada pasada y brilló en la Liga Europa, lo que despertó el interés de Barcelona y PSG.

    El nuevo fichaje del Chelsea, Geovany Quenda, podría sumarse pronto si se afianza en la Premier, mientras que el extremo del Wolverhampton, Mateus Mane, ya se comprometió con la Seleção y también aspira a un lugar con actuaciones destacadas en Molineux u otros escenarios.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Países Bajos)

    El Newcastle sorprendió al pagar hasta 23 millones de libras (31 millones de dólares) por el joven del Ajax Sean Steur; lo que le falta de experiencia lo compensa con talento. El centrocampista de 18 años se consolidó en el primer equipo de Ámsterdam en la segunda mitad de la pasada temporada gracias a su visión de juego y resistencia.

    Tras su eliminación en dieciseisavos este verano, los Oranje confían en que Steur se haga un hueco pronto en el once de Eddie Howe y, más adelante, en el centro del campo holandés de cara al Mundial 2030. No es el único joven con gran proyección: el defensa del Twente Ruud Nijstad se perfila como sucesor de Virgil van Dijk.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Bélgica)

    Nathan De Cat, centrocampista belga de 18 años, fichó este verano por el Hoffenheim procedente del Anderlecht por 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). Aunque debutó con la selección absoluta en marzo, Rudi García no lo convocó para el Mundial por preferir jugadores con más experiencia.

    Pero su sucesor probablemente contará con él pronto: a sus 18 años, De Cat ha mostrado la misma comodidad protegiendo la defensa que jugando de mediapunta en Anderlecht. Se le vinculó al Bayern de Múnich antes de fichar por el Hoffenheim, y no debería tardar en adaptarse a la Bundesliga la próxima temporada.

  • Gabriel Rajkovic (Noruega)

    La «generación dorada» de Noruega cumplió en su primer Mundial en 28 años: alcanzó los cuartos de final liderada por Erling Haaland. Se espera que repita éxito en 2030, cuando quizá el mejor talento adolescente desde Haaland ya esté en la selección.

    Gabriel Rajkovic hizo historia en marzo al debutar, con 15 años, en la máxima categoría noruega con el Valerenga. Desde entonces este extremo izquierdo ha seguido sumando minutos y se espera que siga la estela de Haaland y Martin Odegaard hasta alcanzar la élite europea.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Marruecos)

    Marruecos, que sorprendió en 2026 y 2022, es la mayor esperanza de África de llegar a una final del Mundial. Parte de ese éxito se debe a la búsqueda activa de jugadores de ascendencia marroquí nacidos en el extranjero, y Abdellah Ouazane parece destinado a ser la próxima superestrella de la diáspora.

    Nacido en Ámsterdam, se formó en la cantera del Ajax y está a punto de debutar con el primer equipo. En 2025 fue nombrado mejor jugador de la Copa Africana Sub-17 y el Real Madrid intentó ficharlo, aunque la operación no se concretó.

    El interés del conjunto blanco confirma su talento y, si cumple las expectativas en la Eredivisie, otros grandes europeos volverán a seguirlo.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (República Democrática del Congo)

    La República Democrática del Congo, que volvió a un Mundial tras clasificarse y complicarle la vida a Inglaterra en dieciseisavos, es otra selección africana que ha aprovechado bien a su diáspora. Jorthy Mokio, quien había cambiado de nacionalidad antes del torneo, se quedó fuera de la lista final, pues el seleccionador, Sébastien Desabre, premió a los que habían jugado la eliminatoria.

    Mokio, joven promesa del Ajax que ya fue convocado por Bélgica, podría incorporarse a la R. D. del Congo en los próximos meses. Versátil en defensa o el centro del campo, el joven de 18 años sonó para Manchester United y Chelsea, pero renovó con el Ajax hasta 2031.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inacio (Italia)

    Aunque Italia no se clasificó para los Mundiales de 2018, 2022 ni 2026, sería un error ignorar sus talentos emergentes.

    Destaca el centrocampista ofensivo del Borussia Dortmund Samuele Inacio, que ya ha jugado y marcado en la Bundesliga tras brillar con las selecciones juveniles de Italia en el último año. Con solo 18 años, Inacio ya cuenta con una internacionalidad absoluta tras debutar con la Azzurri en los amistosos de junio contra Grecia y Luxemburgo.

    También destacan su compañero en el Dortmund, Luca Reggiani; el defensa del Atalanta, Honest Ahanor; y el delantero del AC Milan, Francesco Camarda.