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Max Arfsten, carrilero de la selección de Estados Unidos y del Columbus Crew, cierra su traspaso al Middlesbrough por 7,5 millones de dólares
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El traspaso
Para fichar a Arfsten, el Middlesbrough pagará al Crew una cantidad de hasta 7,5 millones de dólares, según han informado fuentes a GOAL, una cifra que también incluye variables y bonificaciones. Mientras, el Crew se dispone a conservar una cláusula de venta futura.
El Boro llevaba tiempo tras Arfsten antes de cerrar el acuerdo. El club ya intentó fichar al defensa/extremo de 25 años el verano pasado, mientras que el Toulouse francés también presentó una oferta para hacerse con Arfsten en 2025.
Qué se dijo
«Estoy muy emocionado de estar aquí y quiero hacer todo lo que pueda para que esta afición se sienta orgullosa», dijo Arfsten en un comunicado. «Cuando escuché cuáles eran las ambiciones del club, cómo son como personas y la dirección que está tomando el club, me llamó la atención.
«Llevaba tiempo queriendo venir aquí y ahora estoy deseando entrenarme con el equipo y empezar con buen pie».
- Icon Sportswire
Vínculos estadounidenses
Arfsten se ha convertido en el tercer jugador del USMNT en la plantilla del Middlesbrough, todos ellos con vínculos con Columbus.
Morris se incorporó al club en 2024 y se ha convertido en una de las piezas más importantes del Boro, ayudando a llevar al equipo al playoff de ascenso la temporada pasada. Finalmente no lograron imponerse en la final, lo que aseguró su continuidad en el Championship esta temporada.
Para continuar su lucha por una plaza en la Premier League, el club cerró recientemente el fichaje de Berhalter procedente de los Vancouver Whitecaps. El contrato de Berhalter expiraba en invierno, pero el Boro pudo hacerse con sus servicios este verano por una cantidad cercana a los 2 millones de dólares.
«Aidan, en especial, me ha estado hablando del estilo de juego, de la cultura del club y de la afición aquí», dijo Arfsten. «Tener aquí tanto a Aidan como a Seb hará que la adaptación sea más fácil, porque siempre es algo importante fichar por un nuevo club.
«Simplemente estoy ilusionado por afrontar un nuevo reto y tengo muchas ganas de empezar».
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La carrera de Arfsten hasta ahora
Arfsten se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores carrileros de la MLS, lo que le ha valido ser elegido All-Star en cada uno de los dos últimos veranos. Seleccionado originalmente por el Crew en el Draft de la MLS de 2023, la progresión de Arfsten le llevó a debutar con la selección de Estados Unidos en 2025. Desde entonces, ha disputado 21 partidos y formó parte de la convocatoria del equipo para el Mundial. Jugó un partido en el torneo de este verano, al salir desde el banquillo ante Bélgica.
¿Qué viene después?
El Boro comenzará sus partidos oficiales con un encuentro de la Copa de la Liga inglesa ante el Wrexham el 7 de agosto, antes de que la temporada del Championship arranque el 15 de agosto contra el Lincoln City.
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