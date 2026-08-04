Arfsten se ha convertido en el tercer jugador del USMNT en la plantilla del Middlesbrough, todos ellos con vínculos con Columbus.

Morris se incorporó al club en 2024 y se ha convertido en una de las piezas más importantes del Boro, ayudando a llevar al equipo al playoff de ascenso la temporada pasada. Finalmente no lograron imponerse en la final, lo que aseguró su continuidad en el Championship esta temporada.

Para continuar su lucha por una plaza en la Premier League, el club cerró recientemente el fichaje de Berhalter procedente de los Vancouver Whitecaps. El contrato de Berhalter expiraba en invierno, pero el Boro pudo hacerse con sus servicios este verano por una cantidad cercana a los 2 millones de dólares.

«Aidan, en especial, me ha estado hablando del estilo de juego, de la cultura del club y de la afición aquí», dijo Arfsten. «Tener aquí tanto a Aidan como a Seb hará que la adaptación sea más fácil, porque siempre es algo importante fichar por un nuevo club.

«Simplemente estoy ilusionado por afrontar un nuevo reto y tengo muchas ganas de empezar».