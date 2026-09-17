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¿Mauro Icardi al Tottenham? El Tottenham estudia el fichaje del agente libre mientras Roberto De Zerbi busca poner fin a la sequía goleadora en la Premier League
La sequía goleadora despierta el interés por Icardi
El Tottenham está valorando un sorprendente movimiento por Icardi mientras le cuesta encontrar el gol en la Premier League. El conjunto del norte de Londres ha sufrido un complicado inicio de campaña nacional bajo las órdenes de De Zerbi, sin marcar un solo gol en sus primeros cuatro partidos de liga.
Según informa Cronache di Spogliatoio, el argentino de 33 años está siendo considerado como una solución a corto plazo para los problemas ofensivos de los Spurs. Icardi está disponible gratis después de poner fin a su etapa de cuatro años en el Galatasaray, donde firmó un prolífico paso por la Super Lig.
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Delanteros en apuros y fichajes caros
El interés en Icardi llega pese a un verano de fuerte inversión en el Tottenham Hotspur Stadium. El club gastó mucho para reforzar la plantilla, incorporando a Sandro Tonali por 100 millones de libras, a Mateus Fernandes por 85 millones de libras y al extremo Savio por otros 85 millones de libras. También cerró la llegada de Omar Marmoush cedido por el Manchester City en una operación que incluye una obligación de compra de 60 millones de libras. Sin embargo, el internacional egipcio aún no ha estrenado su cuenta goleadora pese a haber sido titular contra el Newcastle, el Nottingham Forest y en la derrota por 3-1 ante el Liverpool, donde mostró destellos de calidad, pero no logró ver puerta.
Además, Dominic Solanke no ha logrado justificar su elección en términos de rendimiento, ya que no ha marcado en sus primeras cinco apariciones con el club. La crisis ofensiva se ve agravada por la situación de Richarlison. El delantero brasileño ha sido apartado de la dinámica del primer equipo tras una desastrosa ruptura con el club y no juega desde la derrota por 3-0 en la jornada inaugural ante el Brentford.
Obstáculos competitivos y financieros
Aunque el Tottenham está siguiendo la situación, no es el único club vinculado con el experimentado delantero. El periodista Nahuel Ferreira informa de que el gigante griego Olympiacos ya ha realizado «contactos formales» para cerrar un acuerdo por el exinternacional argentino la semana pasada. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, en gran parte debido a las importantes exigencias salariales del delantero, ya que, según se informa, Icardi gana alrededor de 8,6 millones de libras al año.
A lo largo de su carrera, Icardi ha levantado numerosos trofeos, destacando especialmente la conquista de dos títulos de la Ligue 1 durante su etapa en el Paris Saint-Germain, además de cuatro coronas de la Superliga con el Galatasaray.
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De Zerbi busca soluciones urgentes
La presión aumenta sobre De Zerbi para arreglar a un Tottenham que parece deslavazado y falto de confianza en el último tercio. El Spurs ocupa actualmente la 17.ª posición en la clasificación de la Premier League tras sumar solo dos puntos, con dos empates y dos derrotas, encajando además ocho goles en el proceso. Aunque su andadura en la Carabao Cup comenzó con una prometedora victoria por 5-1 sobre el Charlton Athletic, su eliminación entre semana a manos del Liverpool puso de relieve la brecha que separa al Spurs de los principales aspirantes de la liga.
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