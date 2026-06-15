¡Maurizio Sarri tiene nuevo equipo! El exentrenador del Chelsea ha sido confirmado como técnico de un equipo de la Serie A tras su salida del Lazio

El Atalanta ha anunciado oficialmente que Sarri dirigirá el primer equipo, un regreso de gran repercusión para uno de los entrenadores italianos más laureados. El técnico, de 67 años, cuenta con amplia experiencia: más de 800 partidos profesionales y un palmarés con títulos nacionales y europeos.

El club lo confirmó el lunes en un comunicado, mostrando su entusiasmo por contar con un técnico de su calibre. «Atalanta se complace en anunciar que la dirección técnica del primer equipo queda en manos de Maurizio Sarri, cuya brillante carrera incluye más de 800 partidos en el banquillo a nivel profesional, con un palmarés enriquecido por la victoria en la Europa League y un Scudetto», declaró el club.