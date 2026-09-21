El incidente del agarrón de camiseta se produjo mientras el Atalanta buscaba el empate tras el gol de Francisco Conceicao en la primera parte. Sarri sostuvo que el hecho de que los árbitros no revisaran una infracción tan flagrante dejaba al descubierto los fallos fundamentales de un sistema pensado para garantizar la justicia sobre el terreno de juego.

Muy crítico con el arbitraje ante los periodistas en su rueda de prensa posterior al partido, Sarri insistió: "Si el VAR no se usa para una acción así, debería abolirse y tendríamos que limitarnos al criterio del árbitro. A mí me pareció bastante claro; alguien en el VAR debería al menos echarle un vistazo".