Nicolo Campo
Traducido por
Maurizio Sarri pide que el VAR sea «abolido» tras la polémica por un penalti mientras la Juventus agrava la miseria del Atalanta
Un furioso estratega exige la abolición
Una intensa furia se apoderó de Sarri después de que el Atalanta sufriera una derrota por 2-0 a domicilio ante la Juventus el domingo por la noche. El técnico visitante lanzó una dura crítica contra el árbitro Luca Zufferi y el videoarbitraje por pasar por alto el claro agarrón de camiseta de Pierre Kalulu sobre Jonathan Rowe dentro del área. La polémica por ese penalti no señalado agravó aún más la decepción de los visitantes, que se marcharon de Turín con las manos vacías.
- Getty Images Sport
El entrenador lamenta un descuido costoso
El incidente del agarrón de camiseta se produjo mientras el Atalanta buscaba el empate tras el gol de Francisco Conceicao en la primera parte. Sarri sostuvo que el hecho de que los árbitros no revisaran una infracción tan flagrante dejaba al descubierto los fallos fundamentales de un sistema pensado para garantizar la justicia sobre el terreno de juego.
Muy crítico con el arbitraje ante los periodistas en su rueda de prensa posterior al partido, Sarri insistió: "Si el VAR no se usa para una acción así, debería abolirse y tendríamos que limitarnos al criterio del árbitro. A mí me pareció bastante claro; alguien en el VAR debería al menos echarle un vistazo".
A los visitantes en caída les falta valentía
Más allá de la polémica arbitral, Sarri expresó una profunda decepción por la mentalidad competitiva a la baja de su plantilla tras una tercera derrota consecutiva en la máxima categoría italiana. Al evaluar la falta de carácter e iniciativa dentro de su equipo, Sarri dijo: "Muy poco carácter a la hora de buscar situaciones de uno contra uno. Estamos creciendo técnica, táctica y físicamente, pero no en términos de valentía o iniciativa, y eso es preocupante".
El técnico de 67 años también condenó el comportamiento de los ultras locales, que interrumpieron el minuto de silencio previo al partido guardado en honor de la leyenda del fútbol italiano Sandro Mazzola. Criticando los gestos irrespetuosos desde la grada, Sarri añadió: "Una mala sensación, quizá obra de una generación que no se da cuenta de lo que logró Mazzola, independientemente de la camiseta que vistiera. Rendir homenaje a una figura así es lo mínimo que podemos hacer".
- LaPresse
Se necesita con urgencia un reinicio táctico
Una tercera derrota consecutiva deja al Atalanta atascado en la 11.ª plaza de la clasificación de la Serie A. La competición nacional se detiene ahora por un parón internacional de tres semanas, lo que proporciona un respiro esencial para abordar sus problemas en este inicio de temporada. Los hombres de Sarri regresarán a la competición liguera el 12 de octubre, cuando reciban al Venezia, en un partido en el que será primordial asegurar una victoria en casa para frenar su caída.
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