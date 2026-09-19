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Maurizio Sarri admite que «no guarda buenos recuerdos» de su etapa en la Juventus pese al triunfo en la Serie A, mientras reflexiona sobre su éxito en el Chelsea
De vuelta a un escenario conocido
Sarri se prepara para un reencuentro tenso, ya que su Atalanta viaja para enfrentarse a la Juventus en Turín. El veterano técnico italiano regresará este domingo al Allianz Juventus Stadium para medirse a un club en el que pasó una única y turbulenta campaña.
A pesar de llevar a la Juventus al Scudetto de la Serie A en la temporada 2019-20, Sarri admite que ninguna de las dos partes recuerda aquella experiencia con cariño. Ahora, al frente del equipo de Bérgamo, está centrado por completo en su nuevo proyecto táctico.
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Ningún arrepentimiento por el extraño periodo en Turín
La etapa de Sarri en Turín estuvo muy condicionada por el estallido de la pandemia global. La suspensión del fútbol y el posterior regreso a puerta cerrada dejaron una impresión negativa duradera en el entrenador.
«Fue una temporada extraña, con los estadios prácticamente vacíos desde marzo en adelante debido a la pandemia, y quizá esa sea una de las razones por las que no guardo buenos recuerdos de aquella experiencia», declaró Sarri a Sky Sport Italia.
A pesar de los recuerdos amargos y de una salida abrupta tras solo un año, el italiano mantiene una visión filosófica sobre su etapa en la Juventus: «En cualquier caso, no me arrepiento de nada».
Problemas iniciales en la transición de Bérgamo
Sarri está supervisando actualmente una importante remodelación táctica en el Atalanta. Está desmantelando activamente la defensa de tres que definió al club durante una década, lo que ha derivado en un arranque irregular de tres victorias, un empate y dos derrotas en todas las competiciones. El técnico insiste en que el inicio lento es normal y señala que el Chelsea fue el único club en el que empezó con buen pie.
«Diría que es una experiencia similar a la que tuve en el Empoli», admitió. «Después de nueve jornadas, éramos colistas, pero luego llegamos a disputar la final del play-off de ascenso.
«En el Napoli, teníamos dos o tres puntos después de cuatro jornadas. Son dificultades con las que me he encontrado constantemente a lo largo de mi carrera. El único inicio positivo que tuve fue en el Chelsea, pero en el resto siempre fue difícil.
«Las razones son obvias: cuanto más distinto era por completo el estilo de juego anterior al mío, más dificultades encontraba al principio. Es un año de construcción; ni el director deportivo ni el club han fijado objetivos concretos a corto plazo, están hablando de construir a largo plazo».
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Confiando en el proceso de construcción a largo plazo
Los aficionados del Atalanta tendrán que mantener la paciencia mientras la plantilla se adapta a una filosofía futbolística completamente distinta. Sarri subrayó que alejarse del rígido sistema del régimen anterior genera fricciones al principio de forma natural, y señaló que los cambios estilísticos extremos requieren tiempo.
Sin embargo, cuenta con el pleno respaldo de la cúpula del Atalanta para ejecutar su visión. El director deportivo del club y el consejo han evitado deliberadamente fijar objetivos a corto plazo, centrando su atención en construir un proyecto sostenible a largo plazo.
La atención inmediata se centra ahora en el partido del domingo en Turín, que comenzará a las 18:00, hora peninsular española. Sarri espera que su Atalanta, aún en evolución, pueda dar un golpe sobre la mesa ante su antiguo club.
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