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Mauricio Pochettino, según informan, se acerca a un acuerdo de cuatro años para regresar a la selección de Estados Unidos tras la incertidumbre contractual
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Un acuerdo casi cerrado
Las dos partes están cerca de cerrar un acuerdo, aunque los términos económicos todavía no están claros. El legendario narrador Andres Cantor informó por primera vez el martes por la noche de que un acuerdo estaba cerca. The Athletic añadió el miércoles por la mañana que las cosas avanzan en la dirección correcta. U.S. Soccer ofreció a Pochettino una renovación antes del Mundial, pero las conversaciones se pusieron en pausa durante el recorrido de Estados Unidos.
Pochettino ha reiterado repetidamente su disposición a seguir en el cargo y sugirió que la puerta podría estar abierta a un nuevo acuerdo después de que Estados Unidos perdiera ante Bélgica en los octavos de final del Mundial.
«Ahora mismo, se trata de descansar un poco, pensar y mantener conversaciones con la federación para ver cuál es la decisión. Estoy muy feliz. Hemos construido una relación muy buena», dijo.
Progresos realizados
Las informaciones del miércoles llegan después de una respetable actuación de Estados Unidos en el Mundial. Ganó dos de sus tres partidos de la fase de grupos en casa y terminó primero de grupo antes de vencer a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final, logrando la primera victoria del programa en una eliminatoria de un Mundial desde 2002.
Estados Unidos acabó siendo eliminado de la competición por una Bélgica desatada, al perder por 4-1 en octavos de final menos de 72 horas después de que la suspensión por tarjeta roja de Folarin Balogun fuera levantada de forma controvertida por la FIFA.
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¿Coqueteando con clubes?
Aunque un nuevo acuerdo ampliaría el contrato de Pochettino, no garantizaría necesariamente que siga en el programa durante toda su vigencia. Se reunió con el Milan cuando el club buscaba al sucesor de Max Allegri tras la temporada 2026, mientras que su nombre también fue vinculado con el puesto del Brentford antes de la campaña 2025-26.
Pochettino cuenta con una amplia experiencia en la Premier League, tras haber dirigido anteriormente al Southampton, al Tottenham y al Chelsea, y podría seguir siendo considerado para puestos en clubes europeos.
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Un compromiso a largo plazo
Un acuerdo de cuatro años situaría a Pochettino en disposición de dirigir a Estados Unidos en dos grandes torneos: la Copa América de 2028, que, según se ha informado, podría disputarse en Estados Unidos, y el Mundial de 2030.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos también ha dicho que pretende reexaminar su sistema de desarrollo juvenil, aunque sigue sin estar claro qué papel tendría Pochettino en ese proceso.
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