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Pochettino Portrait gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Mauricio Pochettino quiere que todos crean en la selección estadounidense, pero ¿su aventura en Estados Unidos terminará con un Mundial para el recuerdo?

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USA
M. Pochettino
World Cup
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13 de septiembre de 2024. Mauricio Pochettino, radiante, viste un traje azul y un gran pin de la Federación Estadounidense de Fútbol. Es su primera vez en el fútbol estadounidense. Flanqueado por sus nuevos jefes, parece decidido a causar buena impresión; en Estados Unidos, lo mejor es ser audaz.

Aquel día en Nueva York, Pochettino dio su primer gran paso, marcando el tono de una relación de casi dos años que puede redefinir el fútbol estadounidense: «Tenemos que creer de verdad y pensar en grande. Tenemos que creer que podemos ganar todos los partidos. Podemos ganar el Mundial».

Ahora, en vísperas del Mundial, su momento ha llegado. Ha guiado al equipo a través del caos hasta aquí. El progreso no ha sido lineal y aún se debate cuánto se ha avanzado. ¿Es este equipo mejor que el que heredó? ¿Están sus jugadores listos para triunfar este verano? ¿Podrán forjar la confianza que él pide, dentro y fuera del campo?

Por ahora solo cabe una pregunta: ¿lo harán todos los demás?

Los Mundiales son impredecibles y rara vez salen según lo planeado. El momento de que el plan de Pochettino cuaje por fin ha llegado y, para entenderlo, hay que entender al hombre responsable del mismo. Solo entonces se puede comprender de verdad por qué aceptó este trabajo en primer lugar.

  • 2002 World Cup Pochettino Argentina EnglandGetty Images

    El sueño se convierte en una pesadilla

    En 1994 y 1998, Pochettino no fue convocado, aunque lo deseaba con todas sus fuerzas. Durante años luchó por ese anhelo con Newell's Old Boys, Espanyol y París Saint-Germain. Ese sueño nació en Murphy, donde trabajaba en la granja familiar. Por fin se cumplió en 2002.

    Sin embargo, su debut mundialista se convirtió en una pesadilla: Argentina, entonces favorita, quedó eliminada en la fase de grupos. Pochettino se sintió parcialmente culpable, pues su falta sobre Michael Owen permitió el gol de David Beckham que dio a Inglaterra la victoria por 1-0.

    «Llegamos al Mundial en nuestra mejor forma», recordó. «Estuvimos en Japón y luego quedamos fuera. Fue uno de los momentos más decepcionantes de la selección. Nadie lo recuerda, pero estábamos invictos: vencimos a Alemania en Alemania, a Brasil en Brasil y a España. Pero en el Mundial pierdes y todos recuerdan lo malos que fuimos.

    Nadie recuerda los días buenos».

    • Anuncios
  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Camino a Estados Unidos

    Desde que Pochettino empezó a entrenar, ha vivido muchos momentos destacados: su paso por el Espanyol, el salto con el Southampton, sus cinco años legendarios en el Tottenham, la experiencia con estrellas en el PSG y su etapa en el Chelsea.

    Esa trayectoria lo llevó a Estados Unidos, donde su prestigio lo convirtió en uno de los mejores técnicos del mundo. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024, la Federación Estadounidense de Fútbol buscaba energía nueva. No solo necesitaba un entrenador, sino la cara visible del fútbol local en su momento más relevante.

    El elegido no solo diseñaría tácticas; también sería un embajador. Debería representar al fútbol estadounidense ante el mundo y elevar su nivel, y hacerlo rápido.

    Tras dejar el Chelsea, Pochettino buscaba un proyecto y lo encontró en la selección estadounidense, que le daría la oportunidad de redefinir sus recuerdos del Mundial. Pero cuando hablamos de «proyecto», no lo hacemos a la ligera: ni siquiera Pochettino estaba del todo preparado para lo que le esperaba al lanzarse de cabeza al fútbol estadounidense.

  • Panama v United StatesGetty Images Sport

    El comienzo de algo

    El primer partido de la era Pochettino fue una fiesta. En octubre de 2024, en Austin (Texas), el ambiente rebosaba emoción. Se repartieron carteles entre los aficionados con el lema de otro legendario entrenador estadounidense, Ted Lasso: «Believe» (Cree).

    Había motivos para creer: Estados Unidos venció 2-0 a Panamá. Sin embargo, días después el equipo, muy renovado, viajó a México y perdió con El Tri, inicio de una etapa de altibajos.

    En noviembre venció a Jamaica en dos ocasiones; en enero, con muchos jugadores de la MLS, batió a Venezuela y Costa Rica por 6-1. Parecía su mejor momento: integraba a jóvenes y devolvía la confianza a los veteranos. Todo iba bien.

    Pero llegó marzo de 2025, un parón internacional tan infame que aún se comenta 15 meses después.

  • United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport

    Punto de inflexión

    En marzo, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió 1-0 ante Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF por un gol en el último segundo, pese a dominar gran parte del encuentro. Días después, Canadá también les venció. Pochettino se enfureció por la falta de garra de su equipo.

    «Somos Estados Unidos», afirmó. «No se gana solo con la camiseta; hay que demostrarlo en la cancha, sufrir, ganar los duelos y trabajar duro, o no será suficiente».

    Antes de la Copa Oro, Christian Pulisic y Yunus Musah comunicaron que necesitaban descanso, mientras que Weston McKennie, Tim Weah y Gio Reyna se ausentaron por el Mundial de Clubes. Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun y Ricardo Pepi quedaron fuera por lesiones.

    Pochettino aprovechó ese verano para hacer borrón y cuenta nueva: a partir de entonces, nada estaría garantizado y cualquier estatus que los jugadores creyeran haberse ganado quedaba descartado.

    «Si llegas a la concentración y quieres pasar un rato agradable, jugar al golf, ir a cenar, visitar a mi familia, visitar a mis amigos, ¿esa es la cultura que queremos crear?», preguntó Pochettino aquel verano. «No, no, no, no, no. Lo que queremos es ir a la selección, llegar y concentrarnos, dedicar toda nuestra energía al equipo.

    Si queremos ser buenos dentro de un año, tenemos que pensar que hoy es el día más importante».

  • Mauricio Pochettino, Alex Freeman USMNTGetty Images

    Renovación cultural

    En mayo, durante la preparación de la Copa del Mundo, Pochettino admitió en el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación Estadounidense de Fútbol que conocía el desafío. Había vivido y jugado en Argentina, España, Francia e Inglaterra, muy distintas a Estados Unidos. Aquí la cultura es otra, y el reto era respetarla y, al mismo tiempo, renovarla.

    «Ahora vemos al verdadero jugador estadounidense», afirmó al iniciar la preparación mundialista. «Lo importante es que, como selección, somos competitivos. Entendimos, y ellos también, que tenemos nuestra propia cultura y filosofía. Llegamos de distintos países para instalarnos y cambiar la forma de ver el fútbol aquí.

    «Era necesario y prioritario, porque si queremos competir con Brasil, Argentina y otros, debemos ver el deporte de otra manera».

    Los cambios no se vieron ante Brasil o Argentina, sino frente a Trinidad y Tobago, Arabia Saudí y Haití, y después contra Costa Rica y Guatemala. La base de la cultura no se forjó en los grandes amistosos, sino en la Copa Oro, un loco mes de torneo por todo Estados Unidos sin muchas de las estrellas.

    En ese verano se redefinieron las expectativas. Se fijaron mínimos de esfuerzo, compromiso y dedicación; quien no los aceptaba, no tenía sitio. Con un grupo de novatos con ganas y veteranos ávidos de demostrar, llegaron a la final y cayeron ante México. Pero ya habían recuperado el rumbo.

    Tras caer ante Corea del Sur en el arranque del otoño, el equipo se mantuvo invicto ante Japón, Ecuador, Australia, Paraguay y Uruguay, con un empate y cuatro victorias. El broche de oro fue la goleada 5-1 a Uruguay en el cierre de 2025.

    En marzo llegaron las derrotas ante Bélgica y Portugal, pero el plantel se concentró para el Mundial con un 3-2 sobre Senegal.

    El ambiente es muy positivo en Estados Unidos, más que en gran parte de este ciclo. Pero, ¿basta para alcanzar el objetivo de Pochettino: ganar el Mundial?


  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    ¿Hay motivos para creerlo?

    Es hora de admitir lo evidente: probablemente Estados Unidos no ganará el Mundial. Hay muchos equipos talentosos y experimentados que no fallan. Aunque fuera favorito, las probabilidades están en su contra por la alta calidad de la élite.

    Recordemos que el gran mandato de Pochettino no era ganar el Mundial, sino hacer creer a Estados Unidos que puede lograrlo. Quizá no sea este año ni el siguiente, pero ¿podrá Pochettino convencer al país de que ese día está más cerca?

    Su era se basa en la fe: en él como seleccionador, en una generación dorada de jugadores y en un proyecto que lleva madurando 32 años. Fe en un proyecto que se ha construido durante los últimos 32 años, desde el verano de 1994, cuando el fútbol estadounidense irrumpió en la escena mundial.

    Para lograrlo, Pochettino repite el mismo mensaje: fe. Cita el «Milagro sobre hielo», pregunta «¿Por qué no nosotros?» y lanza un eslogan.

    «Seamos realistas —les repite— y hagamos lo imposible». 

    Hoy, quizá en sus últimos días al frente del fútbol estadounidense, el técnico argentino sigue apostando fuerte. ¿Bastará esa audacia para lograr algo tangible? Solo los dioses del fútbol lo saben.

    Mientras Estados Unidos lo averigua, Pochettino invita a todos a sumarse a la aventura y creer en él y en su equipo en cada paso.

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