Mauricio Pochettino, nombrado entrenador del Manchester United: se confirma su salida de la selección masculina de Estados Unidos apenas unos meses después de firmar un nuevo contrato
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La situación en el Manchester United
El anuncio del viernes llega tras días de especulaciones sobre el futuro de Pochettino. La selección de Estados Unidos se encuentra concentrada para preparar su próximo partido contra Haití en la Liga de Naciones de la CONCACAF, pero los titulares han estado dominados por las informaciones que vinculan a Pochettino con el puesto de entrenador del Manchester United.
Aunque esas informaciones surgieron a principios de semana, los acontecimientos se precipitaron el jueves, cuando el Manchester United hizo oficial el despido de Michael Carrick. Eso dejó al club vía libre para contratar a Pochettino, vinculado con el puesto en Old Trafford desde su etapa en el Tottenham.
Esos vínculos se han concretado finalmente: el técnico de 54 años ha firmado un contrato de dos años y medio para hacerse cargo del Manchester United.
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¿Y la selección masculina de Estados Unidos?
Aunque Pochettino ha confirmado su incorporación al Manchester United, primero dirigirá dos últimos partidos contra Haití. El primero se disputará el sábado en Miami, antes de que ambas selecciones vuelvan a enfrentarse el martes en Cincinnati en los que serán los últimos encuentros de la etapa de Pochettino.
Después, la selección masculina de Estados Unidos comenzará a buscar un nuevo seleccionador y tendrá tiempo para realizar una búsqueda exhaustiva. El equipo tiene previsto reunirse en diciembre para una concentración con mayoría de jugadores de la MLS, de la que se hará cargo Steve Cherundolo, seleccionador de la sub-23. Sin embargo, esa concentración se celebrará fuera de una ventana internacional de la FIFA. Por tanto, los próximos partidos oficiales del equipo podrían llegar en marzo, aunque esos posibles encuentros de la Liga de Naciones dependerán de sus resultados ante Haití durante esta ventana.
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Qué se dijo
«La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos ha sido uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos enormemente agradecidos a los jugadores por su compromiso, a los aficionados por su confianza y a la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico y crear oportunidades para influir en la cultura del fútbol de este gran país», dijo Pochettino.
«Queremos dar las gracias a Cindy Parlow Cone, JT Batson y Dan Helfrich por su colaboración y por las extraordinarias relaciones de trabajo que hemos mantenido durante nuestra etapa aquí. Hay un talento enorme entre los futbolistas estadounidenses, desde las selecciones juveniles hasta la absoluta, y esa es una de las razones por las que confiamos tanto en el futuro de U.S. Soccer. Siempre ocuparéis un lugar especial en nuestros corazones y apoyaremos a los equipos cada vez que salten al campo».
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Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en septiembre de 2024 para sustituir a Gregg Berhalter tras la prematura eliminación del equipo en la Copa América. Su misión era sencilla: llevar a Estados Unidos a nuevas cotas en el Mundial. El camino hasta allí, sin embargo, no fue fácil.
Tras dos sorprendentes derrotas en la Liga de Naciones de 2025, Pochettino impulsó un cambio de cultura que comenzó en la Copa Oro de aquel verano. Con una plantilla en la que predominaban los jóvenes, el equipo llegó hasta la final, donde perdió ante México. Así, Pochettino deja la selección como el primer seleccionador permanente de la era moderna que no consigue ningún título.
En cualquier caso, todas las miradas estuvieron siempre puestas en el Mundial. En el torneo, Estados Unidos brilló en la fase de grupos: superó con comodidad a Paraguay y Australia antes de caer por la mínima ante Turquía con un equipo en el que hubo rotaciones. Después inició las eliminatorias con una victoria sobre Bosnia y Herzegovina, pese a la ya tristemente célebre expulsión de Folarin Balogun, pero sufrió una derrota humillante ante Bélgica en octavos de final. Aquella derrota parecía poner fin a la etapa de Pochettino, pero esta continuó cuando, en agosto, anunció que regresaría para un segundo ciclo con un contrato de cuatro años.
Apenas llevaba algo más de 100 días de ese contrato de cuatro años cuando el interés del Manchester United le llevó a marcharse. Para liberarlo de su contrato, el Manchester United tuvo que pagar 10 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, además de otros 2 millones para contar también con su equipo de trabajo de confianza.
En total, Pochettino sumó 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 partidos, y 75 jugadores distintos disputaron al menos un encuentro internacional durante sus dos años al frente de la selección.
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¿Qué viene después?
Tras los dos partidos contra Haití, Pochettino y su equipo se desplazarán a Manchester para empezar a preparar su primer partido: la visita al Liverpool el 22 de noviembre. El Manchester United afrontará ese encuentro en el 18.º puesto de la liga, tras haber ganado solo uno de sus primeros 10 partidos de la Premier League esta temporada.
Mientras tanto, U.S. Soccer iniciará la búsqueda de un nuevo seleccionador, encabezada por el director ejecutivo JT Batson y el director de operaciones Dan Helfrich, junto con otros responsables de la federación, entre ellos Emma Hayes, al frente de la USWNT, y el vicepresidente del área deportiva Oguchi Onyewu. La federación afirma que evaluará a candidatos de «una amplia variedad de perfiles».
«Con la gran combinación de veteranos, un fantástico talento joven y unas instalaciones de primer nivel, confiamos en el futuro de este programa», afirmó Batson. «Buscamos a alguien con el talento, la experiencia y la convicción necesarios para estar a la altura de nuestra ambición, desarrollar la cultura y la vía de progresión ya establecidas y ayudar a la USMNT a dar el siguiente paso».
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