Mauricio Pochettino carga contra el Manchester City por las infracciones financieras mientras el seleccionador de Estados Unidos afirma que ningún castigo puede arreglar una Premier League «dañada»

Hablando a través de un traductor antes del duelo de Estados Unidos con Chile, Pochettino expresó su incredulidad ante la magnitud sin precedentes del veredicto. El técnico argentino cuestionó cómo los responsables de la liga permitieron que unas infracciones tan extendidas se produjeran sin ser detectadas durante tanto tiempo.

"Es muy difícil, cuando de 115 cargos se te declara culpable de 114, saber cuál debería ser el castigo para que sea justo", dijo Pochettino. "Porque hay otros clubes como Nottingham Forest o Everton que infringieron las normas y recibieron sanciones diferentes, ya fueran deducciones de puntos o multas. Es una situación muy difícil que causa asombro dada la magnitud del veredicto. Y también es justo preguntarse dónde estaban los controles para que las reglas se incumplieran así. Eso es lo que más me llama la atención".

El exentrenador del Chelsea también lamentó cómo estas infracciones proyectan una sombra sobre logros del pasado. "Es una situación muy triste porque lo que ya se logró y se celebró quizá no fuera real, y lo que no fue tan bueno podría haber sido mejor", añadió. "Hemos vivido un periodo en el que no existió la justicia deportiva. Si se demuestran los cargos, es muy difícil reparar lo que ocurrió. Espero que al menos sirva para garantizar que exista igualdad en el futuro".



