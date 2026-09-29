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Mauricio Pochettino carga contra el Manchester City por las infracciones financieras mientras el seleccionador de Estados Unidos afirma que ningún castigo puede arreglar una Premier League «dañada»
El City, declarado culpable en una sentencia histórica
Informes recientes confirmaron que el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones de las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. Durante este periodo de nueve años, el conjunto de Mánchester conquistó tres títulos de liga, una FA Cup y tres Copas de la Liga. Momentos legendarios de esa era, incluido el dramático gol de Sergio Agüero que dio el título ante el Queens Park Rangers en 2012, están ahora bajo un intenso escrutinio público sobre su legitimidad.
Mientras el City acumulaba títulos, Pochettino dirigía al Tottenham bajo estrictas limitaciones financieras. Los Spurs estuvieron 18 meses sin fichar a un solo jugador para financiar su nuevo estadio y acabaron terceros en 2017-18 y segundos el año anterior por detrás de un Chelsea que también infringió las normas financieras.
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«La justicia deportiva no existió»
Hablando a través de un traductor antes del duelo de Estados Unidos con Chile, Pochettino expresó su incredulidad ante la magnitud sin precedentes del veredicto. El técnico argentino cuestionó cómo los responsables de la liga permitieron que unas infracciones tan extendidas se produjeran sin ser detectadas durante tanto tiempo.
"Es muy difícil, cuando de 115 cargos se te declara culpable de 114, saber cuál debería ser el castigo para que sea justo", dijo Pochettino. "Porque hay otros clubes como Nottingham Forest o Everton que infringieron las normas y recibieron sanciones diferentes, ya fueran deducciones de puntos o multas. Es una situación muy difícil que causa asombro dada la magnitud del veredicto. Y también es justo preguntarse dónde estaban los controles para que las reglas se incumplieran así. Eso es lo que más me llama la atención".
El exentrenador del Chelsea también lamentó cómo estas infracciones proyectan una sombra sobre logros del pasado. "Es una situación muy triste porque lo que ya se logró y se celebró quizá no fuera real, y lo que no fue tan bueno podría haber sido mejor", añadió. "Hemos vivido un periodo en el que no existió la justicia deportiva. Si se demuestran los cargos, es muy difícil reparar lo que ocurrió. Espero que al menos sirva para garantizar que exista igualdad en el futuro".
Un legado empañado para el fútbol inglés
La revelación resulta especialmente amarga para Pochettino, que llevó al Tottenham a una final de la Liga de Campeones en 2019 con un presupuesto muy ajustado. Destacó la evidente diferencia entre la austeridad de su antiguo club y el poderío económico de sus rivales.
"Eso fue una gran desventaja porque competíamos entre los mejores equipos y alcanzamos una final de la Liga de Campeones [en 2019]", explicó Pochettino. "¿Por qué esos controles eran tan estrictos con nosotros y no tanto con otros? Por eso digo que todo es muy extraño, y el problema es que todo queda empañado. Si es cierto que infringieron 114 reglas, hemos vivido un periodo de engaño. Ningún tipo de castigo permitirá reparar lo que se hizo, y los controles de la Premier League quedan gravemente dañados".
Pochettino también señaló sus antiguas peleas por el título con el Chelsea, cuestionando la justicia de aquellas campañas. Concluyó: "Ya dije en su momento, sobre la situación del Chelsea cuando peleábamos con ellos por el título mientras yo estaba en el Tottenham, que eran mejores porque sumaron más puntos, pero infringiendo las reglas. ¿Cómo reparas eso?"
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La selección masculina de Estados Unidos se enfrenta a pruebas sudamericanas
Dejando atrás el drama del fútbol inglés, Pochettino debe centrarse ahora en su proyecto actual con la selección masculina de Estados Unidos. Las Barras y Estrellas se enfrentan a Chile en un amistoso el martes, mientras continúan su preparación bajo las órdenes del nuevo seleccionador.
Tras el duelo ante el conjunto sudamericano, la USMNT cerrará su calendario de la ventana internacional de septiembre/octubre con dos exigentes pruebas continentales ante México y Canadá. Estos partidos serán cruciales para que Pochettino evalúe a su plantilla de cara a futuros torneos competitivos.
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