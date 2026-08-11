Cash cree que la Supercopa es el escenario ideal para culminar el duro trabajo y los logros extraordinarios construidos por el equipo a lo largo de la pasada temporada.

En declaraciones a la página web oficial del club, el lateral derecho internacional con Polonia deshizo en elogios al equipo de Luis Enrique antes del duelo en Leipzig, y afirmó: "Es enorme. El entrenador lo ha mencionado en los últimos días; la temporada ha terminado, pero aún queda la Supercopa, que sirve para rematar el trabajo que hiciste la temporada pasada".

Cash ve este partido como una gran oportunidad para conquistar otro gran título, aunque reconoce la magnitud del reto que tiene por delante. Añadió: "Nos enfrentamos a un equipo fantástico que, obviamente, está muy solicitado. Creo que ahora mismo, en el fútbol, son el mejor equipo del mundo con mucha diferencia. Ojalá podamos plantarles cara.

"Cuando jugamos contra ellos en la Liga de Campeones, les pusimos a prueba de verdad. Villa Park estuvo genial aquella noche, y ojalá podamos llevar a mucha gente a Austria y competir bien. Es un partido especial para nosotros. Es otra oportunidad de ir a ganar un trofeo, así que ojalá podamos darlo todo e intentarlo con todo".