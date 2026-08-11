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Matty Cash apunta a la gloria en la Supercopa de la UEFA mientras el Aston Villa se prepara para medirse al «mejor equipo del mundo», el Paris Saint-Germain
Los campeones de Europa se enfrentan por el trofeo
El Aston Villa se prepara para su segunda participación en la Supercopa de la UEFA, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, en el Red Bull Arena el miércoles. El Aston Villa se aseguró su plaza en este partido al ganar la Europa League con una victoria por 3-0 sobre el Freiburg, conquistando el primer trofeo europeo del club en 44 años. Mientras, el PSG revalidó con éxito tanto su título de liga nacional como la Copa de Europa en temporadas consecutivas tras derrotar al Arsenal en los penaltis en la gran final de mayo.
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«Son el mejor equipo del mundo»
Cash cree que la Supercopa es el escenario ideal para culminar el duro trabajo y los logros extraordinarios construidos por el equipo a lo largo de la pasada temporada.
En declaraciones a la página web oficial del club, el lateral derecho internacional con Polonia deshizo en elogios al equipo de Luis Enrique antes del duelo en Leipzig, y afirmó: "Es enorme. El entrenador lo ha mencionado en los últimos días; la temporada ha terminado, pero aún queda la Supercopa, que sirve para rematar el trabajo que hiciste la temporada pasada".
Cash ve este partido como una gran oportunidad para conquistar otro gran título, aunque reconoce la magnitud del reto que tiene por delante. Añadió: "Nos enfrentamos a un equipo fantástico que, obviamente, está muy solicitado. Creo que ahora mismo, en el fútbol, son el mejor equipo del mundo con mucha diferencia. Ojalá podamos plantarles cara.
"Cuando jugamos contra ellos en la Liga de Campeones, les pusimos a prueba de verdad. Villa Park estuvo genial aquella noche, y ojalá podamos llevar a mucha gente a Austria y competir bien. Es un partido especial para nosotros. Es otra oportunidad de ir a ganar un trofeo, así que ojalá podamos darlo todo e intentarlo con todo".
El entrenador inculca una mentalidad ganadora
Este encuentro supone el tercer enfrentamiento entre ambos equipos tras su eliminatoria de cuartos de final de la Champions League 2024-25, en la que el PSG se impuso por un global de 5-4. El historial personal de Emery en la Supercopa también planea sobre el partido, ya que el técnico español cayó derrotado en sus tres apariciones anteriores con el Sevilla y el Villarreal.
Cash destacó la mentalidad ganadora que Emery ha logrado inculcar con éxito en la plantilla del Villa: "Desde que llegó el entrenador, ha implantado lo que significa ganar y lo que hay que hacer para ganar. El año pasado hablábamos de ganar el trofeo, y en los últimos años hemos estado entre los cuatro, cinco o seis primeros, durante tres o cuatro años seguidos ya".
También subrayó la ambición a largo plazo del club de mantenerse en la cima del fútbol europeo: "Ponemos el listón alto, compitiendo en Europa y haciéndolo bien en la liga, y creo que es lo que todo el mundo quiere hacer. Si siempre estás ahí arriba, tienes éxito como equipo, como club, así que con los niveles que nos estamos marcando, con la exigencia que nos estamos imponiendo como grupo, tienes que estar ahí. El club, cuando ganas cosas y siempre estás ahí, quieres seguir ahí".
- AFP
El estreno de la temporada pone a prueba a la plantilla
El encuentro supone una prueba ideal de exigencia física y agudeza táctica para el Villa de cara a la nueva campaña de la Premier League. El partido en Austria también propicia un reencuentro inmediato con el exlateral izquierdo Lucas Digne, que recientemente completó su regreso al PSG después de que se activara su cláusula de rescisión.
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