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Matthijs de Ligt emite un emotivo comunicado tras el fin del sueño mundialista de la estrella del Manchester United
La operación pone fin a la temporada de De Ligt
El Manchester United confirmó que De Ligt fue operado por un problema de espalda que arrastraba desde hacía tiempo. El defensa de 26 años no juega con los Red Devils desde el otoño y ahora afrontará una larga rehabilitación que le impedirá estar en el Mundial de Norteamérica.
El club emitió un comunicado en el que explica que, tras un intenso trabajo de recuperación, se optó por la cirugía como mejor opción para el jugador.
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De Ligt comparte un emotivo mensaje
El exjugador del Bayern de Múnich usó las redes para mostrar su tristeza a los fans y publicó una foto desde su cama de hospital. Tras regresar en abril, el defensa reconoció que, después de seis meses de contratiempos, la cirugía era la única opción.
En Instagram escribió: «Tras seis meses de tratamiento y trabajo duro, la cirugía era mi única opción. Estoy decepcionado por no haber ayudado al equipo ni jugar el Mundial, pero haré todo lo posible para volver cuanto antes».
Frustración para Michael Carrick
El momento es cruel para De Ligt, que aún no ha jugado con Michael Carrick. El técnico interino había expresado su esperanza de que el holandés debutara antes del final de la Premier League, pero siempre fue cauteloso sobre su regreso.
En la web del club, el central afirmó: «Desde noviembre lo he dado todo para volver a hacer lo que amo: jugar al fútbol. Agradezco el apoyo recibido y sigo decidido a defender los colores del Manchester United y jugar ante nuestra increíble afición cuanto antes».
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Un largo camino hacia la recuperación
El internacional holandés solo jugó 14 partidos esta temporada antes de que empeorara su lesión de espalda. Carrick admitió que, pese a su mejora, el proceso «no es tan rápido como esperábamos» y que el club no arriesgará su futuro.
Con 24 partidos ya perdidos, la atención se centra ahora en la temporada 2026-27. Sin De Ligt, el United cuenta con Lisandro Martínez, Harry Maguire, Ayden Heaven y Leny Yoro para los últimos encuentros, a la espera de que su costoso fichaje defensivo recupere su mejor forma.