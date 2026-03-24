Matthijs de Ligt aspira a volver al Manchester United antes de que termine la temporada, gracias a la mejoría de su «complicada» lesión de espalda

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, se ha mostrado cauteloso a la hora de prometer una fecha concreta para el regreso de su defensa central estrella. «Es difícil de decir, precisamente porque ha tardado tanto tiempo», afirmó, según recoge la BBC.

«Con las lesiones de espalda, a veces crees que todo va bien y, de repente, ya no está del todo bien. Simplemente estamos siendo pacientes y trabajando en ello. Le daremos tiempo e intentaremos que vuelva lo antes posible, pero es realmente difícil saberlo».