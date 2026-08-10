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Matthias Jaissle se pronuncia sobre el futuro de Nick Pope mientras el Newcastle United fija un precio de salida bajo en medio del interés del Celtic
Jaissle aborda la situación de Nick Pope
El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, ha ofrecido una importante actualización sobre el futuro de Pope, al sugerir que la etapa del veterano guardameta en Tyneside podría estar llegando a su fin. En declaraciones a los periodistas tras la victoria por 2-1 del Newcastle en pretemporada ante el Valencia en el estadio de Mestalla, el técnico alemán se mostró sincero sobre las conversaciones que ha mantenido con el exjugador del Burnley. Aunque Pope asistió al partido en España, fue una ausencia destacada en la convocatoria, lo que desató de inmediato una intensa especulación sobre una posible salida antes del cierre del mercado de fichajes.
Preguntado directamente por la situación del jugador de 34 años en el club, Jaissle reveló que ya se ha establecido un diálogo claro sobre sus perspectivas de cara al próximo año. "Hablé con Nick", dijo Jaissle. "Valoro mucho lo que ha hecho en su carrera hasta ahora. Sabe exactamente cuál es la situación en este momento y tenemos que manejarla de la mejor manera posible, pero siempre valoro al jugador y a la persona que hay detrás".
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El Celtic emerge como principal candidato por Pope
Con el Newcastle dispuesto a escuchar ofertas, el gigante escocés Celtic ha emergido como un sorprendente destino para el veterano guardameta. Los de Glasgow están actualmente en el mercado en busca de una nueva presencia bajo palos tras la retirada del legendario portero danés Kasper Schmeichel. Aunque Vil Sinisalo asumió el rol principal en marzo, se cree que Martin O'Neill está interesado en añadir más experiencia a su plantilla, especialmente mientras el Celtic busca equilibrar su dominio nacional con una actuación competitiva en competición europea.
Los aspectos financieros de un posible acuerdo también convierten a Pope en una opción atractiva para el Celtic. Se entiende que el Newcastle está dispuesto a aceptar una cifra en torno a los 5 millones de libras para quitarse de su masa salarial a uno de sus jugadores mejor pagados, una cantidad que representa una ganga considerable para un futbolista de su pedigrí.
Nueva era en St James' Park con la llegada de los jóvenes
La decisión de poner a Pope en la lista de transferibles supone un cambio definitivo en la planificación a largo plazo del Newcastle bajo el actual régimen. Durante varias temporadas, Pope fue considerado el guardameta titular indiscutible, desempeñando un papel fundamental en la transformación del club en aspirante a la Champions League y en su camino hasta la final de la Carabao Cup. Sin embargo, una serie de errores sonados en los últimos 12 meses, unida a las dudas sobre su estado físico, llevó al equipo de captación a priorizar savia nueva en esa posición.
Esta remodelación forma parte de una estrategia más amplia para reducir la media de edad de la plantilla, al tiempo que garantiza una mejor salida de balón y unas cualidades modernas en la portería que se ajusten al enfoque táctico de Jaissle.
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Evaluación del legado de un pilar del Newcastle
Si Pope acaba marchándose al Celtic o a otro pretendiente en las próximas semanas, dejará tras de sí un legado de enorme regularidad durante un periodo de rápido crecimiento para el Newcastle. Desde su llegada en 2022, ha sido una pieza fundamental de la defensa que ayudó a asegurar dos clasificaciones entre los cuatro primeros y devolvió el fútbol europeo a Tyneside. Sus actuaciones marcaron a menudo la diferencia en partidos igualados, y su experiencia fue vital para guiar a los defensas más jóvenes del club en encuentros de alta presión.
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