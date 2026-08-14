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Matthias Jaissle promete que la «intensidad» sigue siendo la seña de identidad del Newcastle y deja una sutil pista sobre fichajes antes de su debut en St James' Park
Una nueva era en Tyneside
Jaissle ha insistido en que el fútbol de alta intensidad seguirá siendo la seña de identidad de Newcastle mientras se prepara para liderar al club en una era completamente nueva. El técnico alemán está preparando a su plantilla para el empujón final de cara a la próxima campaña de la Premier League. La afición local verá por primera vez el planteamiento táctico de Jaissle en St James' Park este sábado. El Newcastle recibe al conjunto de la Bundesliga Bayer Leverkusen en un amistoso de pretemporada. Aunque el nuevo entrenador admite que su plantilla aún no está del todo al máximo en cuanto a la presión, está decidido a construir un equipo que pelee cada balón.
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Construyendo forma física e intensidad
El Newcastle ha tenido dificultades para mantener su intensidad característica durante partidos completos en sus recientes encuentros de pretemporada. A pesar de los buenos tramos ante el Valencia y el Everton, el tono competitivo general de la plantilla sigue siendo una ligera preocupación para el cuerpo técnico.
«Obviamente, te encantaría jugar durante más de 90 minutos con intensidad, eso es lo que representa al Newcastle», explicó Jaissle, tal y como recoge ChronicleLive. «En esta fase de la pretemporada no es posible, solo llevo aquí unos días, pero quedan dos amistosos en los que los jugadores recibirán la carga (de trabajo) adecuada a tiempo para el partido contra el Liverpool».
Obstáculos en el mercado de fichajes
Mientras prepara a sus actuales jugadores, el Newcastle está trabajando activamente en un acuerdo de 30 millones de libras para fichar al lateral derecho Amar Dedic procedente del Benfica. Jaissle admite abiertamente que, en el escenario ideal, ya le gustaría haber incorporado a un nuevo defensa y a un centrocampista.
"El mejor escenario sería que estuvieran trabajando desde el primer día, pero eso no es habitual en el fútbol", afirmó. "Si haces fichajes, nuevos fichajes al final del mercado de traspasos, normalmente necesitan tiempo (para adaptarse a la Premier League), así que son cosas que tenemos que tener en cuenta.
"Aun así, todos seguimos siendo positivos y queremos ir en la dirección correcta. Mencioné en la rueda de prensa (del martes) que tenemos nuestros objetivos. Nos encontraremos con muchas piedras en el camino y tenemos que apartarlas".
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Preparativos finales de pretemporada
Antes de enfrentarse al Liverpool en su estreno en la Premier League, el Newcastle debe ultimar su preparación este fin de semana. Se mide a un Bayer Leverkusen que recientemente sufrió una derrota por 2-1 ante el Nottingham Forest.
El campeón alemán de 2024 sigue siendo un rival temible y en los últimos días ha recuperado para los entrenamientos a dos internacionales clave, Facundo Medina y Jarrell Quansah.
Tras el choque del sábado ante el Gallowgate End, el Newcastle cerrará su programa de verano contra el Strasbourg el domingo por la tarde. Jaissle esperará actuaciones positivas con la vista puesta en arrancar su etapa con un impulso real.
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