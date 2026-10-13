Pese a dominar la posesión y realizar 19 remates en total, el entrenador admitió que el dominio territorial sirvió de poco, dado lo desacertados que estuvieron sus jugadores en ambas áreas.

Tras señalar que su equipo no supo aprovechar momentos clave y antes de disculparse sinceramente con los aficionados desplazados, Jaissle declaró a BBC Sport: «Es duro. Así se paga en esta liga. Controlamos muchas fases del partido, pero no es suficiente.

«Los partidos se deciden en las áreas y no estuvimos acertados en ninguna de las dos. Es algo que debemos aprender rápido. Teníamos el impulso a nuestro favor. Tenemos una plantilla joven, pero eso no debería ser una excusa. Fue un partido difícil en general. Esperamos que los jugadores lesionados vayan teniendo más tiempo de juego, más minutos.

«Hoy, si se mira el partido en su conjunto, no fue nuestro peor encuentro. Pero pido disculpas a los aficionados porque merecían otro resultado».