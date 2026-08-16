Burn sustituye a Bruno Guimaraes, que había sido el capitán del equipo durante las dos últimas temporadas, pero dejó el Newcastle para fichar por el Arsenal a principios de este mes. La salida del centrocampista brasileño creó un vacío de liderazgo que el club consideró necesario cubrir con una figura que entienda la cultura interna de la plantilla. Burn es el cuarto jugador de la actual plantilla con más partidos disputados con el club y suma 11 internacionalidades con Inglaterra, incluidas tres en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano. Su experiencia internacional y su condición de veterano fueron citadas como factores clave en el proceso de toma de decisiones.

Mientras que Guimaraes era una figura talismánica sobre el terreno de juego, Burn ofrece un estilo de liderazgo diferente, basado en la comunicación vocal y la solidez defensiva. La jerarquía del club cree que tener a un jugador local al frente ayudará a mantener el vínculo entre la afición y los jugadores durante una temporada que promete ser exigente en la Premier League y más allá.