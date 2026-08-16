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Matthias Jaissle identifica a un «líder natural» mientras Dan Burn asume la capitanía del Newcastle tras la salida de Bruno Guimaraes
Sustituyendo a una estrella que se marcha al Arsenal
Burn sustituye a Bruno Guimaraes, que había sido el capitán del equipo durante las dos últimas temporadas, pero dejó el Newcastle para fichar por el Arsenal a principios de este mes. La salida del centrocampista brasileño creó un vacío de liderazgo que el club consideró necesario cubrir con una figura que entienda la cultura interna de la plantilla. Burn es el cuarto jugador de la actual plantilla con más partidos disputados con el club y suma 11 internacionalidades con Inglaterra, incluidas tres en la Copa del Mundo de la FIFA de este verano. Su experiencia internacional y su condición de veterano fueron citadas como factores clave en el proceso de toma de decisiones.
Mientras que Guimaraes era una figura talismánica sobre el terreno de juego, Burn ofrece un estilo de liderazgo diferente, basado en la comunicación vocal y la solidez defensiva. La jerarquía del club cree que tener a un jugador local al frente ayudará a mantener el vínculo entre la afición y los jugadores durante una temporada que promete ser exigente en la Premier League y más allá.
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Jaissle elogia a un líder natural
Burn fue nombrado por el nuevo entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, que lo describió como un «líder nato». El nombramiento es una de las primeras decisiones importantes tomadas por Jaissle desde que asumió el cargo, y señala su intención de apoyarse en figuras con experiencia mientras implanta su propia visión táctica. Jaissle ha quedado impresionado por la ética de trabajo del defensa y su influencia durante el periodo de pretemporada.
«Antepone los intereses del equipo a los suyos cada vez que salta al campo y siempre se entrega al máximo en todo lo que hace. Fuera del campo, lidera con el ejemplo por cómo se comporta. No mucha gente entiende mejor que Dan lo que este club significa para la ciudad, y esa experiencia será vital para ayudar a guiar a nuestros jugadores más jóvenes durante este periodo de cambio y adaptación», explicó Jaissle.
Un héroe local se pone el brazalete
El jugador de 34 años, que es internacional con Inglaterra y seguidor de toda la vida del Newcastle United, ha descrito el nuevo cargo como un "honor absoluto". La decisión marca un hito importante para el defensa nacido en Blyth, que se ha convertido en un símbolo de la identidad del club desde su llegada procedente del Brighton. Su ascenso a la capitanía refleja su peso dentro del vestuario y su profunda conexión con la comunidad de Tyneside.
"Siempre es un inmenso privilegio representar a este club de fútbol, especialmente cuando me han confiado el brazalete en ocasiones anteriores, pero liderar al equipo de forma permanente va a ser realmente especial. Ha sido un viaje increíble desde que llegué al club hace cuatro años y medio; hemos conseguido cosas increíbles juntos y hemos disfrutado de algunos momentos inolvidables. Creo que todavía queda más por venir y asumo con entusiasmo la responsabilidad de exigir a todo el mundo cada día para asegurarme de que así sea", dijo Burn.
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Construyendo para la campaña 2026-27
Mientras el Newcastle se prepara para los primeros partidos de la nueva temporada, la prioridad inmediata de Burn será fomentar la unidad dentro de una plantilla que ha experimentado movimientos importantes este verano. La pérdida de Guimaraes rumbo a un rival directo de la Premier League fue un golpe para la afición, pero el rápido nombramiento de una figura local muy querida como su sucesor es un movimiento estratégico para mantener alta la moral. La temporada 2026-27 promete ser exigente para el Newcastle, que se moverá en un panorama competitivo sin su antiguo talismán brasileño y sin otros varios jugadores clave que se marcharon durante el mercado de fichajes de verano.
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