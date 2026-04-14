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Matt Crocker deja la Federación Estadounidense de Fútbol para unirse a un cargo en Arabia Saudí antes del Mundial
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¿Qué pasó?
A corto plazo, las funciones de Crocker las asumirán el director deportivo adjunto Oguchi Onyewu, la responsable de desarrollo femenino Tracey Kevins y el director de operaciones Dan Helfrich, mientras la federación busca su sucesor.
Helfrich liderará las operaciones deportivas junto al director ejecutivo JT Batson y la presidenta Cindy Parlow Cone para definir los siguientes pasos. Además, los seleccionadores nacionales, Mauricio Pochettino (masculino) y Emma Hayes (femenino), colaborarán en la consolidación de la estructura deportiva durante la transición.
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El impacto de Crocker
Crocker se unió a la Federación Estadounidense de Fútbol en 2023 y lideró tres contrataciones clave: las de los técnicos Hayes, Pochettino y Gregg Berhalter. Tras reemplazar a Earnie Stewart después del Mundial 2022, su primer paso fue contratar a Berhalter para un segundo ciclo en la USMNT a pesar de las secuelas de Catar. Berhalter dirigió al equipo hasta la Copa América 2024; tras la eliminación en la fase de grupos, la federación fichó a Pochettino de cara al Mundial.
En el fútbol femenino, fichó a Hayes, quien guió al equipo al oro olímpico. Bajo su mando, la selección femenina se mantiene como potencia y será favorita en el Mundial 2027.
También impulsó el Centro Nacional de Entrenamiento Arthur M. Blank, cerca de Atlanta, y definió la filosofía “U.S. Way” y la nueva ruta de desarrollo de jugadores.
Ahora se incorpora a la federación de Arabia Saudí, que prepara su Mundial como anfitriona en 2034.
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Lo que se dijo
«Ha sido un privilegio formar parte de U.S. Soccer en un momento clave para el fútbol en el país», afirmó Crocker. «Agradezco a todos los que he conocido en la Federación: entrenadores, jugadores, personal técnico y administrativo. Estoy orgulloso de lo construido juntos y confío en que el equipo actual seguirá impulsando el fútbol y logrando éxitos dentro y fuera del campo».
Batson añadió: «En los últimos años, U.S. Soccer ha crecido mucho en todas las áreas, y agradecemos a Matt por su aporte. Ha liderado avances clave y le estamos agradecidos. Confiamos en nuestra estrategia, en nuestro equipo directivo, en nuestros entrenadores y en nuestro personal técnico. Seguiremos construyendo la estructura adecuada para el futuro y estamos bien posicionados para tomar las decisiones necesarias a corto, medio y largo plazo».
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¿Y ahora qué?
La salida de Crocker tendrá poco impacto en los preparativos del USMNT para el Mundial, ya casi finalizados. La convocatoria se anunciará el 26 de mayo, antes del entrenamiento en las nuevas instalaciones de Atlanta.