AFP
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Matheus Cunha marca un empate tardío para rescatar al Manchester United tras un gol en propia puerta de Lisandro Martinez en el empate ante el Fulham
Aumenta la presión sobre Michael Carrick tras un frustrante empate sin goles
El Manchester United llegó a Craven Cottage necesitado de una victoria que levantara la moral tras una desastrosa racha de resultados. El United seguía aún tocado por una dolorosa derrota en el derbi contra el Manchester City y por un sorprendente desplome en la Copa de la Liga, donde dejó escapar una ventaja de dos goles para acabar perdiendo ante el Brighton.
En la primera parte, el United generó varias ocasiones muy claras, pero se encontró una y otra vez con una mezcla de mala definición y una inspirada actuación de Bernd Leno. Lisandro Martínez estuvo cerca de convertirse en el héroe muy pronto, cuando soltó un potente disparo hacia la escuadra desde la frontal del área, pero Leno firmó una magnífica parada con la yema de los dedos. Poco después, Matheus Cunha se fue de David Affengruber y puso el balón atrás dentro del área, solo para que Bruno Fernandes enviara su remate al poste lejano.
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La desgracia de Martínez da ventaja al Fulham
Aunque el United pareció el equipo más peligroso antes del descanso, el Fulham no estuvo exento de sus propias oportunidades. Senne Lammens, que actuó en la portería del United, se vio obligado a realizar una serie de intervenciones impresionantes para mantener el empate. Primero evitó el remate de volea a bocajarro de Josh King tras un centro de Alex Iwobi, antes de sacar una pierna para volver a frustrar al delantero. Lammens también reaccionó con rapidez para detener el intento de Sander Berge tras una volea mal ejecutada de Gonzalo Garcia, mientras que Oscar Bobb envió fuera otra ocasión prometedora para los locales.
Sin embargo, el guion cambió de forma drástica en el minuto 63, durante una fase de juego deslavazada. Calvin Bassey mostró una enorme fortaleza para imponerse a Cunha antes de sacar un disparo raso hacia la portería. Lammens logró despejar el remate inicial, pero el balón rebotó en el repliegue de Martinez y acabó entrando lentamente para un cómico gol en propia puerta.
Recursos de última hora y presión desesperada del United
El United se fue con todo al ataque en busca de una respuesta, pero se encontró con un Leno inspirado. El guardameta alemán firmó dos paradas de talla mundial en rápida sucesión: primero se estiró al máximo para desviar el disparo con efecto de Bryan Mbeumo y después reaccionó de forma brillante para detener un remate raso de Cunha.
La polémica llegó en el minuto 86, cuando los jugadores del United rodearon al árbitro reclamando un penalti. Martínez, decidido a enmendar su error anterior, envió el balón contra Bassey desde corta distancia, y parecía que la pelota había golpeado en el brazo del defensa del Fulham. Sin embargo, los colegiados no señalaron nada, al considerar correctamente que los brazos de Bassey estaban pegados al cuerpo en una posición natural.
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Cunha encuentra el gol del triunfo en el último suspiro
Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, el United por fin encontró el gol en el minuto 89. Cunha, que había sido el jugador más trabajador del equipo visitante durante todo el encuentro, recogió el balón en la frontal del área y sacó un disparo desesperado. El balón tocó claramente en un defensa del Fulham, descolocó a Leno y se coló en la escuadra.
El empate 1-1 hace poco por mejorar la situación inmediata de cualquiera de los dos equipos en la clasificación de la Premier League. El equipo de Carrick al menos evitó una tercera derrota en una semana agotadora, pero se va al parón internacional atascado en la 12.ª posición, después de haber sumado solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos, igualando su peor arranque histórico en una temporada de la Premier League, registrado en 2014-15. Para el Fulham, el punto le mantiene 19.º en la tabla con dos puntos, sigue penúltimo y solo por delante del Tottenham por diferencia de goles.
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