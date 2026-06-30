Matheus Cunha lanza una dura provocación de cinco palabras a la estrella japonesa que cuestionó el nivel de Neymar y de Brasil antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial

Shiogai afirmó que Brasil ya no imponía respeto y que Neymar «ya no era el mismo». Ancelotti lo llamó «juegos mentales», pero la Seleção se motivó aún más.

Shiogai declaró: «Últimamente no se oye hablar mucho de Brasil. Brasil solía ser una potencia, pero ahora solo Francia y Argentina son fuertes».

Tras la victoria brasileña, Cunha levantó cinco dedos —en alusión a los cinco títulos mundiales de Brasil— y lanzó una burla de cinco palabras a Shiogai: «Cinco Mundiales... ¡pequeñajo!».







