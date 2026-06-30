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Yosua Arya

Traducido por

Matheus Cunha lanza una dura provocación de cinco palabras a la estrella japonesa que cuestionó el nivel de Neymar y de Brasil antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial

M. Cunha
Brazil
World Cup
Brazil vs Japan
Japan
K. Shiogai

Matheus Cunha respondió al delantero japonés Kento Shiogai tras la dramática victoria de Brasil en la ronda de 32 del Mundial. Shiogai había cuestionado el estatus de Brasil entre la élite del fútbol antes del partido, pero Cunha le recordó tras el pitido final el inigualable palmarés de la Seleção en el Mundial.

  • Brasil logra una remontada espectacular y se clasifica para los octavos de final

    Brasil remontó tras un gol inicial de Kaishu Sano y venció 2-1 a Japón en Houston.

    Tras el descanso, La Seleção igualó por medio de Casemiro en el 56. Gabriel Martinelli sentenció en el 96 con un remate a bocajarro que cruzó la línea tras golpear el poste. Al final, Cunha se acercó al japonés Shiogai por los comentarios previos que habían tensado el duelo.

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  • Las declaraciones de Shiogai provocaron la reacción de Brasil

    Shiogai afirmó que Brasil ya no imponía respeto y que Neymar «ya no era el mismo». Ancelotti lo llamó «juegos mentales», pero la Seleção se motivó aún más.

    Shiogai declaró: «Últimamente no se oye hablar mucho de Brasil. Brasil solía ser una potencia, pero ahora solo Francia y Argentina son fuertes».

    Tras la victoria brasileña, Cunha levantó cinco dedos —en alusión a los cinco títulos mundiales de Brasil— y lanzó una burla de cinco palabras a Shiogai: «Cinco Mundiales... ¡pequeñajo!».



  • Ancelotti elogia el espíritu de lucha de Brasil

    Tras la victoria y el revuelo del partido, Ancelotti elogió cómo su plantilla gestionó la presión. El técnico italiano destacó la importancia de su banquillo, decisivo cuando la Seleção recuperó el control en los últimos minutos.

    Tras el partido, declaró: «Tenemos muchas opciones, tanto en el banquillo como sobre el terreno de juego. Japón no es un rival fácil. Es un equipo organizado y muy intenso. El hecho de que mereciéramos ganar es muy importante».

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil se centra en la próxima fase.

    Brasil avanza a octavos con confianza tras remontar bajo presión. La segunda parte ilusiona, pero ahora llega un rival más duro: Costa de Marfil o Noruega.

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