Goal.com
En directo
Mateus Mane Wolves NXGNGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Mateus Mane: Por qué Manchester United y Liverpool siguen a la joven promesa del Wolverhampton

NXGN
Wolverhampton
M. Mane
Manchester United
Liverpool
Premier League
FEATURES

El Wolverhampton descenderá, pero Matheus Mane merece quedarse en la Premier. Este joven de 18 años ha sido el único brillo en una temporada gris desde Navidad. Su llegada marcó un antes y un después para el equipo.

Desde que entró en el once el 27 de diciembre, este centrocampista ofensivo ha transformado el ambiente en Molineux. Ha dado a la afición un motivo para seguir apoyando a los Wolves y la esperanza de regresar a la máxima categoría en su primer intento.

Eso sí, todo depende de que el club logre convencer a Mané para que juegue una temporada en la Championship, algo complicado tras las ofertas de varios equipos de élite de Inglaterra.

Entonces, ¿quién es Mane? ¿De dónde viene? ¿Y hasta dónde podría llegar en el fútbol?...


  • Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Donde todo comenzó

    Mane nació en Portugal de padres originarios de Guinea-Bissau, y algunos de sus recuerdos favoritos de la infancia son los partidos de fútbol que jugaba con su hermano mayor, Marcos, y sus amigos en un «pequeño campo» situado frente a la biblioteca local.

    Volvía a casa lleno de moratones, pero enfrentarse a niños mayores le hizo más fuerte y mejoró sus habilidades. En 2015, con ocho años, llegó con su madre a Moston, Manchester. Desde el primer momento quedó claro su talento extraordinario.

    No hablaba inglés, pero su talento habló por él. Tras pasar por el City Select, los Manchester Cobras, el Moston Brook y la Bee Inspired Football Academy, un amigo que acababa de fichar por el Rochdale lo recomendó al club en 2023.

    «Le recomendó al entrenador que me hiciera una prueba y Tony Ellis dijo que quería ficharme tras la primera sesión», recuerda Mane. «Quería estar en una academia, así que firmé y empecé a jugar con los sub-18».

    Menos de seis meses después lo convocaron para el banquillo del primer equipo en un partido de la National League contra el Dagenham & Redbridge; tenía solo 16 años.

    «Se notaba la diferencia con la cantera; algunos eran muy buenos técnicamente, y yo venía de abajo, así que fue un gran paso», explica Mane. «Quería saltar al campo. No sucedió, pero eso me dejó con ganas de más. Siempre creí en mí mismo, en que había nacido para jugar».

    • Anuncios

  • El gran salto

    En junio de 2023, el Wolverhampton nombró a Ellis responsable de captación de la academia del norte. Seis meses después, el club fichó a Mané tras una prueba satisfactoria.

    «Cuando llegué al Wolves, pensé: “Sí, este es el sitio”», declaróMane a Sky Sports. «Hablé con mis padres y me sentí como en casa, con los jugadores y el personal. El primer día, los compañeros me dieron la bienvenida y me hablaron como si llevara toda la vida aquí. El personal también me recibió muy bien y siempre me preguntaban si necesitaba algo».

    Sobre el campo también se sintió cómodo, y el entonces técnico Vítor Pereira le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo, sentándolo en el banquillo para el partido contra el Fulham en febrero del año pasado. Fue suplente sin jugar ante Tottenham y Manchester United hasta que, el 10 de mayo de 2025, se convirtió en el debutante más joven de la Premier en la historia de los Wolves al entrar en los últimos minutos de la derrota 2-0 contra el Brighton.

    «Estoy seguro de que será una sorpresa en Inglaterra, en esta liga», declaró Pereira a los periodistas tras el partido. «Es un jugador con talento y, sin duda, la próxima temporada estará en el primer equipo con nosotros.

    «No solo tiene talento, sino que es un gran trabajador, y en ese momento del partido no se trataba solo de darle minutos, sino de que creo que puede aportar algo porque es especial».

  • ¿Qué tal va todo?

    Pese a los elogios de Pereira, Mane no jugó con los Wolves antes de su cese el 2 de noviembre, tras un inicio de temporada 2025-26 desastroso. Debutó con el interino Jamie Collins ante el Chelsea y se hizo titular con Rob Edwards, quien le dio la primera titularidad en Anfield el 27 de diciembre.

    «Me enteré el día anterior, en una reunión, de que iba a jugar; estaba eufórico», admitió Mane. «Se lo conté a mi familia y entonces me sentí seguro. Al principio estaba muy nervioso, pero al cabo de un rato te das cuenta de que este es el sitio donde quieres jugar, donde quieres estar.

    «Sentí que me lo merecía por mi trabajo en los entrenamientos y por cómo afronté cada partido. Seguí trabajando con humildad hasta que llegó el nuevo entrenador, confió en mí y ahora obtengo lo que buscaba: minutos de juego».

    Tres días después, en Old Trafford, Mané volvió a ser titular y brilló en el 1-1 ante el Manchester United.

    La semana siguiente, con un penalti forzado y su primer gol en la victoria 3-0 ante el West Ham, lideró al colista hacia su primer triunfo.

    «Lo encontramos mucho entre líneas y fue capaz de crear juego», destacó Edwards. «Su energía fue brillante: encaró, disparó, regateó y siempre jugó hacia adelante; fue una luz».

  • Principales puntos fuertes

    Con su velocidad, fuerza, visión y habilidad, Mané es un futbolista de gran talento capaz de jugar en varias posiciones. Aunque él considera que el 10 es su mejor posición por su visión de juego y olfato goleador, Edwards lo alineó como 8 en Old Trafford tras una lesión de última hora, porque cree que Mané entiende el juego a la perfección.

    «Lo que me encanta de él es su inteligencia», dijo Edwards. «También tiene entusiasmo, valentía y, claro, calidad técnica. Cumple muchos requisitos».

    Además, Mané confía plenamente en su capacidad para jugar al más alto nivel, y Edwards asegura que esa seguridad es «contagiosa».

    «Creo que está contagiando a la gente con su energía», añadió el entrenador de los Wolves. «Solo tiene 18 años, pero ya es casi como un pequeño líder ahí dentro».

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Edwards admite que Mané aún se adapta a la intensidad y al juego físico de la Premier League, algo normal a su edad.

    «A Mateus aún le queda mucho por recorrer porque tiene 18 años», afirmó. «Pero ya lo veremos con el tiempo. Va a seguir haciéndose cada vez más fuerte».

    Se espera que su toma de decisiones mejore a medida que se adapte al ritmo, pues a veces elige mal o tarda en soltar el balón.

    «Sus posiciones son buenas y quiere recibir de media vuelta para ser positivo», declaró la leyenda del club Andy Thompson a Wolves Matchday Live tras su actuación en Anfield. «Solo es un chaval, pero para destacar en esta liga debe mejorar la toma de decisiones.

    Quiere crear peligro, pero hubo al menos media docena de veces en las que debió pasar el balón al compañero que tenía delante. Eso llega con la experiencia».

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ¿El próximo... Matheus Nunes?

    El joven talento Mané, que ha irrumpido con fuerza en Molineux, ha sido comparado con Robbie Keane, un icono de los Wolves. Aunque su estilo es más de centrocampista ofensivo que de delantero, marcó un gol magnífico al Everton.

    Su tanto ante el West Ham recordó a muchos seguidores de los Wolves a Matheus Nunes, quien se marchó al Manchester City el verano pasado pero felicitó a Mané por su primer gol en la Premier League en las redes sociales.

    No extrañaría que el internacional portugués se viera reflejado en él: ambos muestran la misma confianza con el balón y la misma determinación al encarar desde atrás. Aun así, Mané tiene personalidad propia; un talento único igual de cómodo en la medular que en la delantera.

  • ¿Qué pasa ahora?

    Es difícil saber cuál será el próximo paso de Mané. Aceptó jugar con la sub-18 de Inglaterra ante Portugal en 2024, pero luego vistió la camiseta de su país en la sub-21. Hará lo que mejor convenga a su carrera.

    Lo cierto es que no le faltarán opciones y podría verle sentido a jugar cada semana en la Championship, una liga muy competitiva.

    Está agradecido al Wolves por debutarlo en la Premier League tan joven y ya tiene un fuerte vínculo con la afición, que canta su nombre al ritmo de «Zombie» de The Cranberries.

    Sin embargo, se cree que Liverpool y United, impresionados por su calidad y carácter en diciembre, piensan ficharlo este verano.

    Si fichar por uno de los grandes es la mejor decisión ahora es discutible, pero no le intimidaría. Él está convencido de que nació para jugar al fútbol, y sus últimos cinco meses lo confirman.