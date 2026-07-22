¡Mateus Fernandes debuta por todo lo alto! El nuevo fichaje del Tottenham marca un golazo en su primer partido con el club de la Premier League

Tras el partido, Fernandes celebró con entusiasmo su primer gol con el equipo. «Es, con diferencia, mi favorito de toda la carrera. El segundo fue la temporada pasada. Tengo que hacerlo más a menudo, disparar desde fuera del área. Sé que puedo hacerlo», explicó el jugador de 22 años con una sonrisa, disfrutando claramente de su nuevo comienzo en el norte de Londres.

Su confianza con el balón y su disposición a disparar desde lejos fueron elementos clave de su juego en el West Ham, y los aficionados de los Spurs estarán encantados de ver cómo esas cualidades se trasladan a la perfección a su nuevo entorno. Su tanto recordó la calidad del centrocampista luso, lo que llevó al Manchester United a replantearse su postura tras rechazar pagar los 85 millones de libras solicitados. Los “Diablos Rojos” ofrecían 70 millones fijos más 15 en variables, pero el Tottenham pagó la totalidad de una sola vez, una decisión que ya rinde frutos a juzgar por sus primeras actuaciones.