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¡Mateus Fernandes debuta por todo lo alto! El nuevo fichaje del Tottenham marca un golazo en su primer partido con el club de la Premier League
Un comienzo de ensueño para el fichaje más caro de la historia
Fernandes, recién fichado por el Tottenham, debutó como titular en un amistoso a puerta cerrada contra el MK Dons. El exjugador del West Ham protagonizó una jugada brillante que ya es viral entre los Spurs: Tras recibir el balón fuera del área, el internacional portugués lanzó una volea fulminante que se coló en la portería tras golpear en el poste, sin dar ninguna oportunidad al portero de atajarla.
El tanto decidió el 1-0 ante el equipo de League One y, por su enorme calidad, hizo que sus nuevos compañeros lo rodearan al instante. Una presentación perfecta en la intimidad de la ciudad deportiva que justifica la importante inversión realizada por el club.
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Fernandes reflexiona sobre su heroica actuación en su debut
Tras el partido, Fernandes celebró con entusiasmo su primer gol con el equipo. «Es, con diferencia, mi favorito de toda la carrera. El segundo fue la temporada pasada. Tengo que hacerlo más a menudo, disparar desde fuera del área. Sé que puedo hacerlo», explicó el jugador de 22 años con una sonrisa, disfrutando claramente de su nuevo comienzo en el norte de Londres.
Su confianza con el balón y su disposición a disparar desde lejos fueron elementos clave de su juego en el West Ham, y los aficionados de los Spurs estarán encantados de ver cómo esas cualidades se trasladan a la perfección a su nuevo entorno. Su tanto recordó la calidad del centrocampista luso, lo que llevó al Manchester United a replantearse su postura tras rechazar pagar los 85 millones de libras solicitados. Los “Diablos Rojos” ofrecían 70 millones fijos más 15 en variables, pero el Tottenham pagó la totalidad de una sola vez, una decisión que ya rinde frutos a juzgar por sus primeras actuaciones.
Una nueva era en el norte de Londres
El Tottenham espera que la llegada de Fernandes, sumada a una ambiciosa campaña de fichajes, impulse su resurgimiento. El club ha sido muy activo en el mercado, incorporando jugadores de renombre como Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Marcos Senesi y Sandro Tonali para renovar su plantilla.
Esta agresiva reconstrucción llega tras una campaña agotadora y traicionera la temporada pasada, en la que los Spurs escaparon por los pelos del descenso al terminar en 17.ª posición. Tras el nombramiento de Roberto De Zerbi en las últimas semanas de la temporada para llevar al club a la salvación, el Tottenham aspira ahora a dejar atrás esas dificultades. Con estos importantes refuerzos, el equipo afronta la nueva temporada decidido a volver a la parte alta de la tabla y asegurarse el regreso a las competiciones europeas.
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Superar sus dificultades en la Premier League
Fernandes llega al Tottenham dispuesto a romper su mala racha en la Premier League. Llegó al fútbol inglés en 2024 con el Southampton, donde marcó cuatro goles y dio siete asistencias en 46 partidos. Tras sufrir dos descensos consecutivos, primero con los Saints y luego con el West Ham —donde sumó cuatro goles y cuatro asistencias en 38 partidos—, el centrocampista portugués busca dar un giro radical a su suerte y aspirar a que los Lilywhites terminen entre los cinco primeros la próxima temporada.
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