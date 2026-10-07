Mateo Kovacic y Kristijan Jakic reflexionan sobre la derrota de Croacia por 2-1 ante España

Los centrocampistas croatas Mateo Kovacic y Kristijan Jakic expresaron su decepción después de que la volea de Mikel Merino en el minuto 88 condenara a los anfitriones a una derrota por 2-1. Pese a la tarjeta roja de Ivan Perisic en el minuto 79, Croacia había generado varias ocasiones para doblar su ventaja antes del asedio final de España.

Jakic admitió que encajar tan tarde fue doloroso para todo el vestuario.

«Es realmente una pena para todos nosotros», dijo Jakic. «Fue un partido duro, especialmente cuando encajas el 2-1 en el minuto 90 después de haber tenido dos buenas ocasiones antes de eso».