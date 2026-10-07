HANZA MEDIA
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Mateo Kovacic y Kristijan Jakic reflexionan sobre la derrota de Croacia por 2-1 ante España
El dúo de centrocampistas, destrozado por el gol de la victoria en los últimos minutos
Los centrocampistas croatas Mateo Kovacic y Kristijan Jakic expresaron su decepción después de que la volea de Mikel Merino en el minuto 88 condenara a los anfitriones a una derrota por 2-1. Pese a la tarjeta roja de Ivan Perisic en el minuto 79, Croacia había generado varias ocasiones para doblar su ventaja antes del asedio final de España.
Jakic admitió que encajar tan tarde fue doloroso para todo el vestuario.
«Es realmente una pena para todos nosotros», dijo Jakic. «Fue un partido duro, especialmente cuando encajas el 2-1 en el minuto 90 después de haber tenido dos buenas ocasiones antes de eso».
- AFP
Kovacic exige un estándar tras la reacción de Inglaterra
Kovacic se centró en la respuesta del equipo tras las intensas críticas recibidas por su actuación anterior contra Inglaterra. «Nunca puedes estar contento después de una derrota, pero mostramos una reacción, que era importante para nosotros después de unos días realmente difíciles», explicó Kovacic.
«Salimos muy bien, marcamos y podríamos haber marcado un segundo. Cuando no marcas contra un equipo así, te castigan».
«Teníamos que ser más agresivos y pelear cada balón, algo que no hicimos contra Inglaterra. Hoy fue un paso adelante».
Jakic reconoce la superior calidad de España
Jakic reconoció que el dominio técnico de España acabó desgastando la estructura defensiva croata, especialmente después de que cambiara la superioridad numérica. «Son campeones del mundo y actualmente el mejor equipo del mundo y, individualmente, mejores que nosotros», admitió Jakic.
«Cuando encuentran un poco más de espacio, tienes que replegarte y se vuelve muy difícil».
España controló el 67 % de la posesión para certificar la victoria.
- Sebastian Frej
La plantilla rinde homenaje al apoyo en casa
Ambos jugadores expresaron su gratitud a los 32.000 espectadores que animaron al equipo de forma continua en el Stadion Poljud. «Los aficionados significan mucho para nosotros, especialmente después de una dura derrota», señaló Jakic.
«Nos apoyaron durante todo el partido y demostraron que son nuestro jugador número 12».
Croacia buscará un resultado positivo en su último partido de la fase de grupos contra Inglaterra.
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