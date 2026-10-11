El entrenador del Augsburgo, Manuel Baum, elogió a toda su plantilla tras un emocionante empate 2-2 ante su rival bávaro, el Bayern de Múnich. Después de pedir convicción total y una intensidad extrema antes del saque inicial, Baum vio cómo su equipo ejecutó con eficacia su plan táctico para asegurarse un valioso punto.

El resultado mantiene al Augsburgo, cuarto clasificado, con buenas sensaciones tras el parón internacional.

"Hoy no se puede destacar a una sola persona. Fuimos fuertes como colectivo", declaró Baum a los periodistas después del partido.