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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Massimo Mauro: «Juventus, Douglas Luiz es un jugador de manual, que nunca arriesga y da pases a un metro»

Juventus
D. Luiz
Serie A

El exextremo de la Juventus no se anda con rodeos para definir al brasileño del club.

Massimo Mauro, ex extremo de la Juventus, el Napoli y el Udinese, habla, entre otras cosas, de la Juve y el Milan en una entrevista con Gazzetta dello Sport .


«En mi opinión, Amorim y Spalletti tienen problemas bastante parecidos y, cuando deben enfrentarse a defensas cerradas, sus equipos dejan bastante que desear. Las dificultades nacen de la voluntad de seguir construyendo el juego por las bandas con jugadores que nunca ponen un centro ni le pasan el balón al delantero centro. Lo único que hacen es recortar hacia dentro y disparar, pero si al final marcan cuatro goles al año cada uno, no se va a ninguna parte. La única alternativa ofensiva de la Juventus y el Milan son los jugadores de banda: si ellos no hacen algo, no hay salida en ataque. Tanto es así que, por ejemplo, la Juve solo generó dos o tres ocasiones de gol en Cagliari cuando entró Alajbegovic, que puso dos buenos centros. En conjunto, todos son buenos jugadores, pero no pueden convertirse en el eje del juego ofensivo del equipo».


  • «La falta de futbolistas de calidad en la zona de tres cuartos, donde el nivel es, en general, modesto en ambos equipos: ni el equipo de Amorim ni el de Spalletti buscan nunca un pase en profundidad. Douglas Luiz, por ejemplo, es un jugador muy básico, que nunca arriesga, da pases a un metro y no puede inventarse nada ante equipos replegados. La Juventus, además, tiene que lidiar con la ausencia de Yildiz, que no debe servir de excusa, pero que es sin duda el futbolista más importante de su plantilla. Por eso, la Roma me parece mucho mejor preparada que el Milan y la Juventus. Y también el Napoli, aunque haya empezado mal».


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