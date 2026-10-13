Massimo Mauro, ex extremo de la Juventus, el Napoli y el Udinese, habla, entre otras cosas, de la Juve y el Milan en una entrevista con Gazzetta dello Sport .





«En mi opinión, Amorim y Spalletti tienen problemas bastante parecidos y, cuando deben enfrentarse a defensas cerradas, sus equipos dejan bastante que desear. Las dificultades nacen de la voluntad de seguir construyendo el juego por las bandas con jugadores que nunca ponen un centro ni le pasan el balón al delantero centro. Lo único que hacen es recortar hacia dentro y disparar, pero si al final marcan cuatro goles al año cada uno, no se va a ninguna parte. La única alternativa ofensiva de la Juventus y el Milan son los jugadores de banda: si ellos no hacen algo, no hay salida en ataque. Tanto es así que, por ejemplo, la Juve solo generó dos o tres ocasiones de gol en Cagliari cuando entró Alajbegovic, que puso dos buenos centros. En conjunto, todos son buenos jugadores, pero no pueden convertirse en el eje del juego ofensivo del equipo».



