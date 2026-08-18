AFP
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Massimiliano Allegri toma una gran decisión sobre el futuro de Frank Anguissa en el Nápoles
Giro dramático bajo las órdenes de Allegri
Según TuttoMercatoWeb, Anguissa parecía destinado a salir de Nápoles, pero el centrocampista ha convencido con éxito al nuevo entrenador, Max Allegri, para que cuente con él. En lugar de hacer las maletas, el internacional camerunés entra ahora de lleno en los planes de futuro del club.
Este repentino cambio de perspectiva pone de relieve lo rápido que pueden cambiar las cosas en las pretemporadas. El visto bueno de Allegri ha dado una nueva vida a la carrera del jugador en el Stadio Diego Armando Maradona.
- Getty Images Sport
Renovación de contrato hasta 2030
Tras este cambio de postura, las conversaciones avanzan ahora hacia una nueva ampliación de contrato por tres años. Si se cierra, el nuevo acuerdo vinculará al centrocampista con el gigante italiano hasta el verano de 2030.
Cinco años después de llegar por primera vez a Nápoles, el veterano mediocentro defensivo está a punto de comprometer los mejores años de su carrera con la causa del Nápoles. La directiva y el cuerpo técnico consideran que asegurar su futuro a largo plazo es una operación vital.
Calidad contrastada en el centro
La capacidad de Anguissa para dominar el centro del campo ha sido durante mucho tiempo un pilar de la estructura táctica del equipo. Su incansable ritmo de trabajo, sus intervenciones defensivas y su compostura bajo presión aportan un equilibrio esencial a la plantilla.
Mantener a un jugador con su experiencia y una trayectoria ganadora demostrada aporta una enorme estabilidad al vestuario. Allegri valora claramente la flexibilidad táctica y la presencia física que el centrocampista aporta a su esquema.
- Antonio Balasco
Próximos pasos para el centrocampista
Con el acuerdo cada vez más cerca entre bastidores, la atención se centra ahora en el anuncio oficial y en la firma de la documentación. En los próximos días se cerrarán los términos que ampliarán su estancia en Nápoles hasta finales de la década.
Los aficionados que temían una salida repentina ahora pueden ilusionarse con ver al favorito de la grada liderando el centro del campo durante muchos años más. Todo está preparado para que Anguissa escriba otro capítulo exitoso en la Serie A.
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