Allegri cree que la temporada 2026-27 de la Serie A será una de las más competidas de los últimos tiempos, e identifica a un amplio grupo de ocho clubes capaces de pelear por el título. Aunque reconoce que el vigente campeón, el Inter, sigue siendo la referencia para el resto de la liga, el entrenador del Nápoles insistió en que la lucha por el Scudetto está muy lejos de ser cosa de dos.

En declaraciones a Sportmediaset, el exentrenador de la Juventus detalló los equipos concretos que espera ver en la parte alta de la clasificación. "El Inter es el favorito porque tiene el trofeo, pero habrá al menos ocho equipos a los que seguir de cerca", dijo Allegri. "Además de los nerazzurri y nosotros, también Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como y Atalanta".