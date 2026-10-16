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Massimiliano Allegri revela la verdad sobre la discusión de Kevin De Bruyne junto a la banda mientras se agrava la crisis del Nápoles
Cuando la traducción falla en la banda
La tensión entre Allegri y De Bruyne se convirtió en uno de los principales temas de conversación tras la decepcionante actuación del Napoli ante el Villarreal en Europa. Según algunas informaciones, el organizador belga había ignorado instrucciones tácticas concretas, lo que provocó un acalorado intercambio entre ambos. Allegri, sin embargo, se apresuró a descartar que hubiera problemas de fondo en su última rueda de prensa y atribuyó el incidente a un simple malentendido causado por la diferencia de idiomas.
«¿Me molestó? No, hubo un malentendido, pero no pasó de ahí. Estas cosas pasan y volverán a pasar. Si nos entendemos enseguida, mejor: yo hablaba en italiano, él hablaba en inglés; luego empecé a hablar en inglés y él quería entenderlo en italiano. El chico es inteligente, lo entendió», explicó el entrenador, según recoge Tuttosport.
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Abordando el reciente colapso
Más allá de su relación personal con De Bruyne, Allegri fue preguntado por la tendencia del Nápoles a dejar escapar ventajas en los últimos partidos. El extécnico de la Juventus adoptó una postura pragmática ante las críticas tras una serie de resultados decepcionantes y sugirió que la opinión pública suele depender por completo del marcador final, más que del rendimiento real sobre el terreno de juego.
Allegri advirtió contra las reacciones exageradas a las derrotas, aunque también señaló que las victorias no siempre significan que el equipo lo haya hecho todo bien. «No es que, cuando te remontan y pierdes, todo sea un desastre, ni que, cuando ganas, todo esté bien. Entiendo que el resultado condiciona la opinión. Eso significa que lo más importante siempre es el resultado», comentó el entrenador.
Lecciones de la actuación ante el Frosinone
Para ilustrar lo estrecho que es el margen entre el éxito y el fracaso, Allegri se refirió a un partido anterior contra el Frosinone. Aunque aquel encuentro recibió elogios por su atractivo, el entrenador del Nápoles detectó importantes fallos defensivos que podrían haber llevado a un resultado distinto si el rival hubiera sido más eficaz al contragolpe.
«Por ejemplo, contra el Frosinone todo el mundo dijo que fue un partido bonito y divertido, pero concedimos ocho contragolpes y, si los hubieran aprovechado bien, no estaríamos aquí hablando de un buen partido», observó Allegri. También exigió a su plantilla que mantuviera un nivel más alto: «Debemos mejorar y debemos exigirlo, porque los chicos tienen calidad».
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Estado físico de la plantilla y refuerzos defensivos
Mientras el Napoli se prepara para su próximo enfrentamiento contra el Venezia, el entrenador ofreció noticias positivas sobre el estado físico de sus opciones en defensa. Filippo Marianucci y Sam Beukema han regresado a los entrenamientos con el grupo, lo que da a Allegri la profundidad de plantilla que tanto necesitaba mientras el club busca estabilizar su rendimiento en la Serie A tras un periodo de irregularidad.
Allegri confirmó que ambos jugadores ya están listos para aportar, aunque sus caminos de regreso al primer equipo han sido diferentes. «Se han recuperado; el primero estuvo tres meses de baja y el segundo se perdió la preparación de pretemporada. Son fiables y tenerlos disponibles es una ventaja», señaló Allegri.
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