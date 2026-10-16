La tensión entre Allegri y De Bruyne se convirtió en uno de los principales temas de conversación tras la decepcionante actuación del Napoli ante el Villarreal en Europa. Según algunas informaciones, el organizador belga había ignorado instrucciones tácticas concretas, lo que provocó un acalorado intercambio entre ambos. Allegri, sin embargo, se apresuró a descartar que hubiera problemas de fondo en su última rueda de prensa y atribuyó el incidente a un simple malentendido causado por la diferencia de idiomas.

«¿Me molestó? No, hubo un malentendido, pero no pasó de ahí. Estas cosas pasan y volverán a pasar. Si nos entendemos enseguida, mejor: yo hablaba en italiano, él hablaba en inglés; luego empecé a hablar en inglés y él quería entenderlo en italiano. El chico es inteligente, lo entendió», explicó el entrenador, según recoge Tuttosport.