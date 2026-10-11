AFP
Traducido por
Massimiliano Allegri revela el cambio táctico que podría prolongar la carrera del «extraordinario» Kevin De Bruyne después de que el Nápoles venciera al Frosinone
Allegri apuesta por un rol más retrasado para De Bruyne
Allegri ha ensalzado el impacto de De Bruyne tras la convincente victoria del club sobre el Frosinone. Aunque el mediapunta belga sigue siendo una fuerza decisiva en el último tercio, su entrenador cree que una evolución táctica podría ser la clave para su longevidad en la Serie A. Allegri sugirió que la extraordinaria capacidad técnica del centrocampista le convierte en un encaje natural para una posición más retrasada en la creación de juego, mientras sigue acumulando ritmo de partido.
"Kevin lo hizo bien cuando entró en Milán. Cuando juega con su selección, gana, marca y recibe buenas críticas, pero es un jugador extraordinario. Si empieza a jugar como mediocentro organizador, alargará su carrera, pero todavía quiere divertirse más adelantado", dijo Allegri a Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Abordando el estado físico de De Bruyne
De Bruyne cerró la victoria por 3-0 con la última patada del partido, al rematar un pase atrás de Giovane para firmar su doblete. Al referirse a la recuperación de De Bruyne, el entrenador dijo que el mediapunta, junto a sus compañeros David Neres y Frank Anguissa, sigue avanzando hacia su mejor forma física tras una ausencia prolongada. Subrayó la necesidad de mejorar la condición física de estos jugadores que están de vuelta, señalando que, cuando baja la energía del equipo, este debe compensarlo manteniéndose sólido en defensa cerca del área y maximizando su impacto.
«Estuvo mucho tiempo fuera por el problema que tuvo, igual que Neres o Anguissa el año pasado. Necesitamos mejorar la condición de estos jugadores que han estado fuera. Lo importante es que, cuando nos falta un poco de energía, debemos ser más sólidos cerca del área y tener más impacto», dijo el entrenador.
Defendiendo a Badiashile tras las críticas
Más allá de la brillantez de De Bruyne, Allegri aprovechó la ocasión para proteger al defensa Benoit Badiashile del reciente escrutinio mediático. El central había recibido duras críticas tras el anterior partido contra el Inter en San Siro, pero su entrenador insistió en que un incidente aislado no debe definir la reputación de un jugador ni su calidad dentro de la plantilla. Allegri se mostró tajante al afirmar que el francés sigue siendo una pieza clave en sus planes defensivos, pese al ruido en torno a sus últimas actuaciones.
«No se puede juzgar a los jugadores por un solo error. En el fútbol, todos cometemos errores y, a veces, esos errores te cuestan el partido. En Milán, puede que fuera yo quien cometió el error; quizá habría sido mejor meter a uno sin mover a los otros. A un jugador hay que evaluarlo por quién es y por lo que hace durante toda la temporada. El jugador no está en debate», declaró Allegri con firmeza.
- Getty Images Sport
Alta presión y oportunidades desaprovechadas
El técnico del Nápoles se mostró en líneas generales satisfecho con el planteamiento agresivo que exhibió su equipo desde el pitido inicial. Sin embargo, admitió que el equipo necesita ser más efectivo de cara a portería para evitar que los rivales vuelvan a meterse en los partidos. Pese a generar un gran volumen de ocasiones, la incapacidad de dar el toque final en el último tercio sigue siendo un aspecto a mejorar a medida que la temporada entra en un periodo crucial.
"Lo que salió bien fue el deseo y la agresividad que tuvimos al principio. En cuanto al juego técnico, tuvimos seis o siete ocasiones en las que no acertamos entre los tres palos, y si no culminas la jugada contra el Frosinone, se te echan encima. En la segunda parte, jugamos un poco más a la defensiva porque habíamos gastado mucha energía. Tuvimos tres o cuatro ocasiones para marcar y no puedes fallar en la decisión final; había que marcar un gol", señaló el técnico.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias