Allegri ha ensalzado el impacto de De Bruyne tras la convincente victoria del club sobre el Frosinone. Aunque el mediapunta belga sigue siendo una fuerza decisiva en el último tercio, su entrenador cree que una evolución táctica podría ser la clave para su longevidad en la Serie A. Allegri sugirió que la extraordinaria capacidad técnica del centrocampista le convierte en un encaje natural para una posición más retrasada en la creación de juego, mientras sigue acumulando ritmo de partido.

"Kevin lo hizo bien cuando entró en Milán. Cuando juega con su selección, gana, marca y recibe buenas críticas, pero es un jugador extraordinario. Si empieza a jugar como mediocentro organizador, alargará su carrera, pero todavía quiere divertirse más adelantado", dijo Allegri a Sky Sport Italia.