Allegri está bajo la lupa tras una serie de malos resultados que ha generado inquietud entre la afición del Napoli. La situación llegó a un punto crítico tras la decepcionante derrota por 1-0 ante el Venezia, un resultado que intensificó los rumores sobre su continuidad en el cargo. También se ha especulado mucho sobre la relación entre Allegri y la directiva del Napoli. El entrenador confirmó que ha mantenido un contacto regular con De Laurentiis, incluida una conversación la mañana de su rueda de prensa.

Allegri quiso dejar atrás los rumores sobre su futuro. «También he hablado con él esta mañana. Creo que las palabras sirven de poco; tenemos que salir al campo y conseguir resultados. Lo demás son habladurías», explicó el entrenador a Sky Sport Italia.