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Massimiliano Allegri revela conversaciones cruciales con el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, en medio de un inicio complicado y antes del partido ante el Bodo/Glimt
Aumenta la presión sobre Allegri tras un inicio complicado
Allegri está bajo la lupa tras una serie de malos resultados que ha generado inquietud entre la afición del Napoli. La situación llegó a un punto crítico tras la decepcionante derrota por 1-0 ante el Venezia, un resultado que intensificó los rumores sobre su continuidad en el cargo. También se ha especulado mucho sobre la relación entre Allegri y la directiva del Napoli. El entrenador confirmó que ha mantenido un contacto regular con De Laurentiis, incluida una conversación la mañana de su rueda de prensa.
Allegri quiso dejar atrás los rumores sobre su futuro. «También he hablado con él esta mañana. Creo que las palabras sirven de poco; tenemos que salir al campo y conseguir resultados. Lo demás son habladurías», explicó el entrenador a Sky Sport Italia.
- AFP
Allegri exige una respuesta inmediata en Europa
Pese a la presión, Allegri parece decidido a dejar que el rendimiento de su equipo sobre el terreno de juego hable por sí solo, en lugar de entrar en debates públicos sobre su continuidad. Tras una frustrante derrota ante el Venezia, en la que el Napoli encajó un gol en la única incursión peligrosa del rival, el técnico exige una mayor concentración a su plantilla. La Champions League ofrece ahora una oportunidad crucial para cambiar la dinámica y ganar impulso antes de un destacado duelo liguero contra la Roma.
«Tenemos que centrarnos en mañana por la noche. Llega la Champions League y es un partido importante, especialmente para subir puestos en la clasificación. Una victoria nos daría confianza y después, el sábado, nos enfrentaremos a la Roma, que ahora mismo está jugando muy bien en la liga», afirmó Allegri.
Flexibilidad táctica y rotación de la plantilla
Pese al reciente bajón de rendimiento, Allegri se niega a alarmarse o a renunciar a sus principios sobre la profundidad de su plantilla. Ante el apretado calendario que se avecina, el exentrenador de la Juventus insiste en que todos los integrantes del equipo deben estar preparados para aportar. Descartó que una sola mala actuación deba definir el futuro de un jugador en el club y subrayó la necesidad de crecer colectivamente en lugar de experimentar constantemente con la táctica.
«Que alguien no juegue bien un partido no significa que haya perdido su calidad. Hay otro problema, que es un hecho: tenemos nueve partidos en un mes y otros nueve al mes siguiente. Creo que todos los jugadores pueden aportar con sus características y cualidades. Ahora mismo, algunos no están rindiendo tan bien, pero quizá vuelvan a mejorar. Confío en todos porque no se puede imaginar una temporada con solo 11 jugadores», explicó.
- AFP
Abordar las carencias defensivas en Europa
La mayor preocupación del Napoli de cara al partido contra el Bodo/Glimt sigue siendo una defensa vulnerable a la que le ha costado dejar la portería a cero. Allegri reconoció que, aunque el juego en líneas generales ha sido aceptable, la facilidad con la que marcan los rivales supone un obstáculo importante.
«Si nos fijamos en las actuaciones, también ha habido buenas actuaciones. El problema es que encajamos goles con demasiada facilidad. Pero los chicos también lo saben y, por tanto, tenemos que hacer algo más», admitió Allegri.
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