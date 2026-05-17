Massimiliano Allegri responde a los rumores sobre una acalorada discusión con Zlatan Ibrahimovic, mientras la tensión alcanza su punto álgido en el AC Milan

En una tensa rueda de prensa previa al partido contra el Génova, Allegri tuvo que responder a las acusaciones sobre un ambiente tóxico en el Milan. Se asegura que su relación con el asesor del club, Ibrahimovic, ha llegado a un punto de ruptura. Pese a ello, Allegri mantuvo la calma al ser preguntado por las supuestas fricciones en San Siro.

«Estoy acostumbrado a mantener siempre una relación profesional y a tratar de forma profesional con todos los directivos y propietarios», comentó Allegri en su rueda de prensa. «En las reuniones, no solo este año, siempre ha habido momentos de confrontación de ideas en los que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hoy debemos centrar toda nuestra energía en el partido de mañana.

«En una empresa siempre hay discusiones: unos ven las cosas en blanco, otros en negro o en rojo, pero lo importante es que todos trabajen por el bien del club. He tenido enfrentamientos mucho peores, pero lo fundamental es que todos rememos en la misma dirección».



