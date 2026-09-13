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Massimiliano Allegri rebaja el miedo por la lesión de Kevin De Bruyne tras la victoria del Nápoles sobre el Bolonia
De Bruyne evita una lesión grave
El Nápoles logró hoy una crucial victoria por 1-0 ante el Bolonia, con Stanislav Lobotka marcando el gol decisivo en el minuto 66. El triunfo impulsó al club hasta la novena posición de la clasificación de la Serie A, con seis puntos, pero la atención se centró rápidamente en el estado físico de De Bruyne después de que fuera sustituido en los últimos minutos.
Sin embargo, Massimiliano Allegri se apresuró a calmar la preocupación y dijo a Sky Sport Italia que la sustitución fue estrictamente por precaución. «Gastó mucha energía, eran calambres», explicó Allegri, confirmando que el jugador evitó un problema importante.
- AFP
Allegri elogia la actitud y la táctica
El entrenador se mostró encantado con la determinación mostrada por sus jugadores y señaló un cambio claro en su actitud en comparación con partidos anteriores. «Hoy el partido se quiso y se ganó con rabia, algo que faltó entre Como e Inter. Allí fuimos demasiado superficiales, aunque hicimos cosas buenas», afirmó Allegri. También respaldó a De Bruyne actuando en un rol más adelantado, cerca del delantero.
«Creo que Kevin ha jugado ahí toda su vida. Es tan bueno generándose espacio, entendiendo cuándo debe bajar más, que discutirlo es prácticamente imposible. Por la forma en que controla el balón y la forma en que lo pasa, se ve que es completamente diferente. A su edad hay que dosificarlo», añadió.
Consejo crucial para Lorenzo Lucca
Allegri también destacó el impacto crucial de sus suplentes, en particular Lorenzo Lucca, que entró en los últimos minutos del partido para ayudar a mantener la exigua ventaja. El técnico reveló la sencilla instrucción que le dio al joven delantero antes de que saltara al campo.
«Iba a entrar y le dije: abre los hombros». Entró bien, como también hizo contra el Arsenal. Son buenos chicos que pueden mejorar. Mentalmente necesitan confianza», explicó Allegri. El Bolonia había visto antes cómo se anulaba un gol de Arthur Theate por fuera de juego, lo que le mantiene 16º con solo un punto.
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Aprovechando el impulso inicial
El Nápoles buscará ahora aprovechar este impulso mientras se prepara para enfrentarse a la Fiorentina el domingo, antes del próximo parón internacional. Aliviado porque su principal creador de juego evitó un contratiempo grave, Allegri insistió en la necesidad de gestionar mejor los partidos y espera que esta trabajada victoria en casa sirva como una base sólida para el club.
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