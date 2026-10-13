AFP
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Massimiliano Allegri da importantes novedades sobre Scott McTominay e insinúa que podría formar una pareja de ensueño con Kevin De Bruyne en el Nápoles
Allegri se plantea incluir a McTominay
Tras una sólida victoria en competición nacional ante el Frosinone, el Nápoles ha vuelto a centrar su atención en Europa mientras prepara su encuentro de la fase liga contra el Villarreal. El conjunto partenopeo busca ganar impulso en la Champions League, y Allegri ha ofrecido noticias alentadoras sobre McTominay. El exjugador del Manchester United ha ido recuperando su mejor estado físico y su entrenador apunta a que ya tiene opciones de ser titular.
«Es posible, pero todavía no he decidido bien cuál será el once que saltará al campo: el sábado jugaron futbolistas que llevaban mucho tiempo parados y mañana por la mañana veré cómo están e intentaré imaginar cómo será el partido», explicó Allegri a Sky Sport Italia al ser preguntado por la situación de McTominay.
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Flexibilidad táctica y el factor De Bruyne
Más allá de la elección inmediata del equipo, buena parte de las conversaciones en torno al Napoli giran en torno a la posible asociación entre McTominay y Kevin De Bruyne. Allegri elogió enseguida a ambos, pero pidió cautela respecto a su estado físico actual. Descartó que exista una fórmula fija para su equipo y prefiere adaptar la alineación a las exigencias de cada rival y al estado físico de sus jugadores estrella.
«Creo que los buenos jugadores deben jugar juntos, pero también depende del momento. McTominay lleva dos meses sin jugar; De Bruyne llegó el 5 de agosto y está alcanzando un buen estado de forma. Pero eso no significa que deban jugar “siempre”; sería demasiado reduccionista», señaló el entrenador.
Abordando el sistema y las rotaciones
El entrenador italiano también aprovechó para responder a quienes se centran demasiado en los cambios de sistema, especialmente en el debate entre jugar con tres o con cuatro defensas. Para Allegri, la identidad táctica del equipo depende de las características de los jugadores, no de números rígidos. Subrayó que le gusta la variedad que le ofrece su plantilla y que seguirá rotando a los jugadores para que todos alcancen su mejor estado de forma.
«Voy muy a contracorriente: hablar de sistemas es reduccionista. Son más conversaciones de bar que de fútbol, aunque no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Lo que digo es que tengo una plantilla de excelentes jugadores y que algunos están volviendo de lesiones. Todavía hará falta algo de tiempo y será necesario tener suerte a la hora de gestionar y cambiar a los jugadores, sobre todo para darles la oportunidad de recuperar un estado de forma óptimo. Ya desde el miércoles volveremos a contar en el equipo con Anguissa, Olivera y Alisson y, poco a poco, con un poco de paciencia, volveremos a estar en orden», afirmó.
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Titulares confirmados y dilemas en la delantera
De cara al partido contra el Villarreal, Allegri confirmó que Vanja Milinkovic-Savic será titular en la portería, mientras que Billy Gilmour está actualmente por delante de Stanislav Lobotka en la jerarquía del centro del campo. El entrenador también habló del momento de Lorenzo Lucca, a quien le está costando marcar últimamente. Allegri pidió calma al joven delantero y señaló que sigue trabajando con empeño y que los goles acabarán llegando para el internacional italiano.
«En este momento es importante recuperar a todos para tener la suerte de “acertar” con la alineación. Gilmour estuvo en el banquillo el sábado porque había jugado muchos partidos con la selección; contra el Villarreal parte con ventaja sobre Lobotka. ¿Milinkovic-Savic o Meret? Jugará Milinkovic-Savic. Había regresado de la selección y Meret viene de una lesión. Lucca está pasando por un momento difícil, pero tiene buena disposición para trabajar. Debe tener paciencia, porque los goles llegarán. Como delanteros centros están él y Hojlund. Debe mantener la calma», concluyó el entrenador.
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