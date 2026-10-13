El entrenador italiano también aprovechó para responder a quienes se centran demasiado en los cambios de sistema, especialmente en el debate entre jugar con tres o con cuatro defensas. Para Allegri, la identidad táctica del equipo depende de las características de los jugadores, no de números rígidos. Subrayó que le gusta la variedad que le ofrece su plantilla y que seguirá rotando a los jugadores para que todos alcancen su mejor estado de forma.

«Voy muy a contracorriente: hablar de sistemas es reduccionista. Son más conversaciones de bar que de fútbol, aunque no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Lo que digo es que tengo una plantilla de excelentes jugadores y que algunos están volviendo de lesiones. Todavía hará falta algo de tiempo y será necesario tener suerte a la hora de gestionar y cambiar a los jugadores, sobre todo para darles la oportunidad de recuperar un estado de forma óptimo. Ya desde el miércoles volveremos a contar en el equipo con Anguissa, Olivera y Alisson y, poco a poco, con un poco de paciencia, volveremos a estar en orden», afirmó.