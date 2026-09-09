El gigante italiano ha sufrido un complicado inicio de su campaña doméstica, encadenando dos derrotas consecutivas en la Serie A con su nuevo entrenador. Allegri espera que los focos de la Champions League aporten la chispa necesaria para poner en marcha su temporada, aunque admitió que su equipo debe mejorar su trabajo colectivo si quiere tener alguna opción ante el conjunto del norte de Londres.

Allegri destacó la necesidad de un cambio mental y señaló: «Mañana es una competición diferente a la Serie A, una especie de miniliga, en la que necesitamos 12 puntos para asegurar la clasificación para la siguiente ronda.

»Conocemos las dificultades de este partido, al que debemos afrontar con orgullo y con ganas de hacerlo bien. Nos enfrentamos a uno de los mejores, Europa te da una motivación y una adrenalina diferentes.

»Cuando no tenemos el balón, debemos defender mejor como equipo, porque hasta ahora, tanto contra el Como como contra el Inter, hemos dejado que desear en ese aspecto.

»Tenemos que ir paso a paso, pero también tener fe, porque la Champions League es una ambición que todos debemos tener. Esto nos impulsará.»