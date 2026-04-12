Mason Mount, Marcus Rashford y los seis jugadores que el Manchester United DEBE vender para financiar la reconstrucción del equipo este verano

Sin embargo, Carrick no será el único en evaluar la plantilla ni tendrá la última palabra. El responsable de fichajes, Christopher Vivell, y el director deportivo, Jason Wilcox, ya planifican la ventana de verano: la prioridad es encontrar un nuevo mediocampista defensivo que reemplace a Casemiro y contratar uno o dos laterales.

El United invirtió más de 200 millones de libras la temporada pasada y, aunque Carrick consiguiera la clasificación para la Liga de Campeones, el club deberá volver a invertir para armar la plantilla de su primera temporada completa en el banquillo.

Además, Jadon Sancho y Tyrell Malacia también se irán gratis en junio, lo que liberará salario para nuevos fichajes.

GOAL identifica a seis futbolistas que el club debería traspasar este verano para crear un fondo de guerra sólido.