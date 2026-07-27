Lehtikuva
Traducido por
Mason Mount elogia al «brillante» fichaje del Manchester United, Andrey Santos, tras la contundente victoria sobre el Rosenborg
Mount, impresionado por el impacto de Santos
Mount ha dado la bienvenida a Santos, elogiando su impacto inmediato tras llegar de Stamford Bridge. Ambos formaron una pareja sólida en el centro del campo, y el equipo de Michael Carrick venció 5-0 al Rosenborg en Noruega.
Sobre su nuevo compañero, Mount declaró: «Andrey es un gran jugador. Lee el partido de forma brillante. Es joven, pero tiene mucha experiencia tras sus cesiones y haber jugado en la Premier League... Le conozco desde hace tiempo. Le he seguido desde que debutó con el Chelsea».
- Getty Images
Resolver el rompecabezas del centro del campo
La llegada de Santos supone una inversión significativa para los Red Devils, que pagaron 48 millones de libras más 2 millones en bonificaciones por un jugador que apenas tenía minutos en el oeste de Londres. Con la marcha de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, Santos ha asumido el papel de «número 6» junto a Mount en la pretemporada.
Mount, reinventado como un «8» fluido, disfruta influyendo el juego desde atrás. «En defensa ambos vamos a por el balón, hacemos entradas y somos agresivos», añadió. «Lo he disfrutado mucho. Es una posición que me encanta y en la que me veo».
Liderazgo y jóvenes promesas
Además de su talento, Mount asume el liderazgo en el joven United y portó el brazalete ante el Rosenborg. Animó a promesas como Shea Lacey, autor del primer gol.
Al reflexionar sobre su experiencia como capitán, el internacional inglés explicó por qué le gusta asumir esa responsabilidad: «Hay diferentes tipos de líderes. Hay quienes se hacen oír mucho. Yo siempre quiero verme a mí mismo como alguien que lidera con el ejemplo y que nunca deja de trabajar sobre el terreno de juego.
Ya he sido capitán antes, así que me encanta este papel, sobre todo con tantos jugadores jóvenes en el campo, poder hablar con ellos y hacer que se sientan cómodos dentro y fuera del partido.
«Es un papel que me gusta mucho y me encantó llevar el brazalete en la segunda parte».
- Getty Images Sport
El deporte y las aspiraciones de futuro
A pesar de tres años con lesiones en Old Trafford, Mount asegura que, por fin, se siente de nuevo en plena forma. Solo fue titular en 25 partidos de la Premier League en ese periodo, pero afirma que el buen final de la temporada pasada le ha dado el impulso necesario.
«Me siento genial. Terminé bien la temporada pasada y eso me dio impulso. Tuve un buen descanso, pero estaba listo para volver a entrenar... Sé que aún nos quedan algunos partidos y unas cuantas semanas para trabajar a fondo en algunas cosas».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias