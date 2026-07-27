Mason Mount elogia al «brillante» fichaje del Manchester United, Andrey Santos, tras la contundente victoria sobre el Rosenborg

Además de su talento, Mount asume el liderazgo en el joven United y portó el brazalete ante el Rosenborg. Animó a promesas como Shea Lacey, autor del primer gol.

Al reflexionar sobre su experiencia como capitán, el internacional inglés explicó por qué le gusta asumir esa responsabilidad: «Hay diferentes tipos de líderes. Hay quienes se hacen oír mucho. Yo siempre quiero verme a mí mismo como alguien que lidera con el ejemplo y que nunca deja de trabajar sobre el terreno de juego.

Ya he sido capitán antes, así que me encanta este papel, sobre todo con tantos jugadores jóvenes en el campo, poder hablar con ellos y hacer que se sientan cómodos dentro y fuera del partido.

«Es un papel que me gusta mucho y me encantó llevar el brazalete en la segunda parte».



