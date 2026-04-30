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Mason Mount afirma que el Manchester United «sin duda» podrá luchar por el título de la Premier League la próxima temporada y elogia al «brillante» Michael Carrick
Mount aspira a la gloria en la Premier League
A pesar de jugar solo 69 partidos en tres temporadas por sus lesiones, Mount se muestra optimista. El internacional inglés, con una Liga de Campeones en su etapa en el Chelsea, cree que la plantilla puede alcanzar la cima del fútbol inglés con la dirección adecuada.
En declaraciones a Sky Sports, Mount afirmó: «Mi objetivo es ganar la Premier League. Ya gané la Champions, pero ¿podemos [ganar la liga]? Sí, creo que podemos como grupo. Debemos tener esa mentalidad. Parece lejano, pero hay que creer para esforzarse de verdad como grupo. Ya hemos demostrado lo que podemos hacer contra los grandes: el City, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal... Ya lo hemos hecho».
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El impacto de Carrick
La renovada confianza del centrocampista se debe en gran medida a la influencia de Carrick, que ha devuelto al United a la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones tras la marcha de Ruben Amorim. Mount destacó la serenidad y experiencia del técnico como factores clave en el reciente giro del equipo en rendimiento y confianza.
Sobre su relación con el técnico, Mount agradeció cómo Carrick gestionó sus recientes lesiones: «Al principio fue difícil porque Michael llegó y yo me lesioné, así que me perdí algunos partidos», explicó. «Pero se portó de maravilla conmigo, me habló y me dijo: “Mira, te quiero de vuelta; eres una pieza fundamental del equipo y de la plantilla”, y “Cuando estás con los chicos, es obvio que tienes un gran impacto”, así que sé cuál es mi lugar dentro del grupo».
La constancia es el siguiente paso
Aunque el United ha tenido altibajos tras la era de Sir Alex Ferguson, Mount cree que el club está listo para dar el paso y brillar con más frecuencia en los grandes escenarios. Con el objetivo de ganar la liga en el 150.º aniversario del club en 2028, el centrocampista quiere acelerar ese progreso desde la próxima temporada.
«Ya lo mostramos este curso, así que podemos hacerlo», afirmó Mount. «Ahora debemos brillar en la Champions y ser más regulares en la Premier. Quiero aportar lo máximo la próxima temporada y lograr el título».
Contribuir fuera del campo
Lejos de la presión de la Premier League, Mount organizó un evento para Make-A-Wish UK en St George's Park. Junto a su hermano Lewis y a su compañero del United Luke Shaw, financió un retiro de dos días para 11 niños con enfermedades graves, para que pudieran vivir como futbolistas profesionales.
«Soy futbolista, pero en la vida hay más cosas además del fútbol», dijo Mount tras dirigir a un equipo de niños hacia la victoria en un partido benéfico. «Solo hay que ver las sonrisas en las caras de los niños, lo mucho que significa para ellos y, obviamente, también para las familias. A veces los hermanos y los padres, sobre todo los hermanos, quedan un poco olvidados, así que el hecho de que participen y estén aquí es precisamente de lo que se trata Make-A-Wish. Eso significa mucho para todos nosotros».