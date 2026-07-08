Mason Greenwood tiene un «pacto tácito» en la pugna por su traspaso entre la Roma y el Fenerbahçe, mientras el Manchester United espera un inyección de dinero procedente de la venta al Marsella

El delantero inglés ha alcanzado un principio de acuerdo con el gigante italiano para firmar un contrato de cinco años valorado en unos 4,5 millones de euros por temporada. Según La Gazzetta dello Sport, pese al interés del Fenerbaçe y de Arabia Saudí, Greenwood aceptó liderar la revolución táctica de Gasperini en Roma tras la pregunta del técnico: «¿Estás listo para correr?». Su respuesta fue un rotundo «sí».

Las condiciones personales están cerradas, pero aún hay diferencia económica: la Roma prepara 45 millones con bonus, mientras el Marsella pide 50. El club francés no cede, ya que tiene sobre la mesa la oferta del Fenerbache, con un salario de 7 u 8 millones netos por temporada, cifra que la Roma no alcanza.



