Mason Greenwood se perfila como objetivo de fichaje para un club que ha ganado dos veces la Liga de Campeones, tras una temporada muy prolífica en el Marsella

Los bianconeri se están preparando para una importante renovación de la plantilla y han situado al jugador de 24 años en lo más alto de su lista de deseos. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva de la Juve lleva siguiendo la evolución del delantero desde 2024 y ahora está convencida de que es el hombre adecuado para liderar su línea de ataque.

El club de Turín busca un nuevo impulso para volver a consolidarse como uno de los eternos aspirantes al título de la Serie A. Greenwood es considerado un fichaje estrella que podría prosperar en el entorno táctico del fútbol italiano, mientras la Juventus mira hacia la temporada 2026-27.